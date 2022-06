Premiere am Allgäu Airport Memmingen: Besuch von Bayerns Verkehrsminister

Christian Bernreiter war erstmals beim Flughafen Memmingen zu Gast. Wer ihn begleitet hat und über welche Themen diskutiert wurde.

18.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Für den einen war es ein Heimspiel, für den anderen eine Premiere: Erstmals besuchte Christian Bernreiter, seit Ende Februar Bayerischer Staatsminister für Wohnen, Bau und Verkehr, den Flughafen Memmingen. Begleitet wurde er von seinem Kollegen Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

Vor 15 Jahren: Start für den Passagierflugbetrieb am Flughafen Memmingen

Fast genau auf den Tag vor 15 Jahren nahm laut Mitteilung der Flughafen Memmingen seinen Passagierflugbetrieb auf. Seither habe er sich einen festen Platz in der Infrastruktur der Region erobert, unterstrich Gerhard Pfeifer, einer der Gründerväter des Flughafens und heute Vorsitzender des Aufsichtsrates, im Gespräch mit den Ministern. „Er ist heute für ganz Süddeutschland und die angrenzenden Regionen in Österreich und der Schweiz“, ergänzte Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid, „ein wichtiger Faktor bei vielen Reiseentscheidungen.“

Allgäu Airport bietet rund 50 Reiseziele

Mit rund 50 Verbindungen in und über Europa hinaus, darauf wies der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Günzburger Landrat Dr. Hans Reichhart hin, bietet er heute ein „ungemein attraktives Bündel an Reisezielen“. Minister Bernreiter zeigte sich beeindruckt von der Entwicklung des Flughafens: „Der Allgäu Airport ist eine feste Größe in Deutschlands Flugverkehr. Das ist auch deswegen beeindruckend, weil hier noch gar nicht so lange geflogen wird.“ Erfreulich aus Sicht des Memminger Landtagsabgeordneten, Staatsminister Klaus Holetschek, ist, dass der Airport längst das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreicht hat. „Das ist gut für den Flughafen, den Tourismus, die Wirtschaft und die Region.“

In Mittelpunkt der Gespräche standen laut Mitteilung auch Zukunftsthemen. So diskutierten Besucher und Gastgeber Fragen des klimaneutralen Fliegens, der Digitalisierung und möglicher neuer Mobilitätsformen.

