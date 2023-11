Premiere bei den ECDC-Frauen: Erstmals kommt Amsterdam

In der Eishockey-Bundesliga der Frauen empfangen die Frauen des ECDC Memmingen die „Tigers“ aus den Niederlanden. Mit welchen Problemen diese zu kämpfen haben.

Premiere am Memminger Hühnerberg: Am Wochenende empfangen die Eishockey-Frauen der Memminger Indians erstmals die Amsterdam „Tigers“. Am Samstag ab 17.15 Uhr und am Sonntag 12.15 Uhr trifft der amtierende Deutsche Meister, der derzeit auf Rang zwei steht, auf den Meister der Niederlande.

Amsterdam steht nach neun Spielen mit 13 Punkten auf dem fünften Platz in der Tabelle. Die „Tigers“ fuhren vier Siege ein (gegen Planegg und Bergkamen) und kassierten fünf Niederlagen (Mannheim, Berlin und Ingolstadt). Im Kader der Niederländerinnen stehen 33 Feldspielerinnen und sechs Torfrauen. Topscorerin ist Ester De Jong (sechs Tore, vier Assists), gefolgt von Kimberley Collard (zwei/fünf).

Amsterdam ist das siebte Team in der Fraueneishockey-Bundesliga

Amsterdam in der Fraueneishockey-Bundesliga (DFEL)? Das ist kein verspäteter Aprilscherz, sondern der Versuch des Deutschen Eishockey-Bundes, die DFEL wieder näher an die Sollstärke von acht Vereinen heranzuführen. Lange hatte es vor Saisonbeginn danach ausgesehen, dass der ESC Planegg seine Mannschaft aus der höchsten deutschen Spielklasse zurückziehen würde. Dadurch hätte es nur noch fünf Mannschaften im Spielbetrieb gegeben. Da Planegg dann doch noch gemeldet hat, gibt es jetzt sieben Teams in der DFEL.

„In sportlicher Hinsicht begrüßen wir die Teilnahme Amsterdams“, sagt Indians-Teammanager Peter Gemsjäger. „Wenn man jedoch alle Details betrachtet, die auf uns zukommen, habe ich große Bedenken, ob das wirklich dauerhaft Sinn macht. Unsere Reisekosten sind immens. Zu den fast 1700 Buskilometern kommen zwei Übernachtungen hinzu, und die Hotelkosten in Amsterdam und Umgebung sind fast doppelt so hoch wie beispielsweise in Berlin.“

Der ECDC muss in Amsterdam an zwei verschiedenen Spielorten antreten

Dazu kommt, dass der ECDC in Amsterdam an zwei verschiedenen Spielorten antreten müsse. Das sei nicht nur von der Logistik mit den Lenkzeiten des Busfahrers eine Herausforderung, sondern es gehe auch darum, wo die Ausrüstung nach dem ersten Spiel bleiben könne, damit sie bis zum nächsten Spiel trocknen könne, so Gemsjäger. „Das wurde im Vorfeld nicht geklärt, und die DFEL-Vereine müssen sich selber um eine Lösung kümmern. Im schlimmsten Fall müssen unsere Spielerinnen ihre Ausrüstung mit ins Hotelzimmer nehmen“, sagt der Sportliche Leiter der ECDC-Frauen.

Die DFEL Teams, die bereits in Amsterdam angetreten sind, hätten berichtet, dass das Ganze nicht wirklich rund laufe. So hätten fast alle Spiele mit erheblicher Verspätung begonnen. Zuletzt habe Ingolstadt nach dem Sieg am Samstag am Sonntag unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren müssen, so Gemsjäger, weil die eingeteilten Schiedsrichter für Spiel zwei zu einem anderen Eisstadion gefahren seien und es nicht mehr rechtzeitig zum korrekten Eisstadion geschafft hätten.

Bei den Frauen des ECDC drohen einige Spielerinnen auszufallen

Bei den ECDC-Frauen gibt es aktuell einige angeschlagene und erkrankte Spielerinnen. Es bleibt abzuwarten, wer am Wochenende bei den Memmingerinnen tatsächlich auflaufen kann.

