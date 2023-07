So war der erste Christopher-Street-Day in Memmingen

Mehrere Hundert Menschen ziehen beim Christopher-Street-Day in Memmingen durch die Innenstadt. Sie wollen ein Zeichen für mehr Vielfalt und Toleranz setzen.

01.07.2023 | Stand: 20:55 Uhr

„We are queer. We are queer“, tönt es am Memminger Schrannenplatz aus zahlreichen Kehlen. Einige Anwohner blicken etwas verdutzt aus dem Fenster, andere zücken ihre Handys, um ein paar Fotos zu machen. Eine Frau, die gerade in einem Café sitzt, fragt: „Entschuldigen Sie, ist das so eine Love-Parade?“ So ganz falsch liegt sie damit zwar nicht. Doch die „Pride Parade“, die an diesem Nachmittag durch die Memminger Innenstadt zieht, hat noch eine tiefergehende Botschaft. Und sie ist Teil des ersten Christopher-Street-Days in Memmingen.

