Premiere in Memmingen: Erstmals gibt es einen Fasnetsbrunnen

Oberbürgermeister und Stadtbachhexen enthüllen Fasnetsbrunnen auf dem Marktplatz in Memmingen. Die Narrenzunft erinnert damit an ein altes Brauchtum.

22.02.2022 | Stand: 19:14 Uhr

Auch wenn Fasnet wegen Corona erneut nicht in der gewohnten Form stattfinden kann: "In der nächsten Zeit wird immer eine Stadtbachhexe ein Auge auf euch da oben im Rathaus haben", lautete jetzt die scherzhafte Warnung von Rainer Betz, Zunftmeister der Memminger Stadtbachhexen, an Oberbürgermeister Manfred Schilder und die Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh. Beide waren mit dabei, als - passend zur närrischen Saison - am 22.2.2022 abends der erste Fasnetsbrunnen enthüllt wurde, den es in Memmingen bisher gab.

Vor dem eben enthüllten Fasnetsbrunnen auf dem Memminger Marktplatz (von links): Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh, Oberbürgermeister Manfred Schilder, Rainer Betz, Zunftmeister der Stadtbachhexen, und Jürgen Biedermann, Zweiter Zunftmeister. Bild: Verena Kaulfersch

Dafür hat die Narrenzunft Stadtbachhexen Memmingen den winterfest gemachten Brunnen auf dem Marktplatz quasi verkleidet: Geschmückt ist er nun auf allen Seiten mit Tafeln, die Figuren der Stadtbachhexen zeigen und in kleinen Texten über die dazugehörigen Sagen sowie die Entstehung der Maskengruppen informieren. 1400 Euro aus ihrer Vereinskasse hat die Narrenzunft dafür laut Zunftmeister Betz investiert. Nachdem die Stadt grünes Licht gab und ihren Brunnen dafür zur Verfügung stellte, wurde die Idee binnen einer Woche in die Tat umgesetzt.

"Auch wenn wir diesmal keine Veranstaltungen zur Fasnet machen können, wollen wir präsent sein", sagt der Zunftmeister. Denn in der Fasnet stecke mehr als Geselligkeit, spektakuläre Umzüge und Partys - sie stehe außerdem für Tradition und gelebtes Brauchtum. Dieses will die Zunft auch in dieser Saison hochhalten - und eine deutschlandweit verbreitete, jedoch weniger bekannte Form ist dabei der Fasnetsbrunnen.

Für dieses "Novum" in der Stadt und die Initiative der Stadtbachhexen bedankte sich OB Schilder: "Der Brunnen sorgt dafür, dass wenigstens ein bisschen Fasnetsgefühl in der Stadt da ist", sagte er. Auch ihr blute das Herz, weil aufgrund der Pandemie erneut alle Veranstaltungen wie Faschingsfeiern und Fasnetsumzüge abgfesagt werden mussten, sagte Margareta Böck: "Die Fünfte Jahreszeit gehört einfach dazu." Mit umso größerer Vofreude blicke sie auf das kommende Jahr, wenn diese hoffentlich wieder ausgiebig gefeiert werden könne.