Premiere in Memmingen: Stück über Lebensmittel zündet nicht

Das Rechercheprojekt „Ausverkauft“ von Carmen Stürmer im Studio des Landestheaters Schwaben bleibt textlich zu flach. Optisch bietet die Inszenierung einiges.

17.05.2022 | Stand: 10:41 Uhr

Eine neongrüne, leicht überdimensionierte Supermarktkasse trennt in der Inszenierung von „Ausverkauft“ im Studio des Landestheaters Schwaben zwei gegenüberliegende Zuschauertribünen. Man kann also nicht nur das Schauspiel dazwischen beobachten, sondern auch das Minenspiel in den Gesichtern auf der anderen Seite. Nur sind da während der Uraufführung dieser Stückentwicklung von Carmen Stürmer, die selbst inszeniert hat, über weite Strecken kaum Regungen zu entdecken. Sprich: Es fehlte wirkliche Begeisterung.

Dabei bringt die Inspizientin mit Regieauftrag des Landestheaters ein Thema auf die Bühne, das uns alle angeht: unser Essen. Als „Recherche zum Wert unserer Lebensmittel“ angekündigt, bleibt das Ergebnis allerdings kaum mehr als ein ansprechend theatral verpacktes Aufzählen von Fakten, die hinlänglich bekannt sind. Zumal Stürmer ihr Ziel im Vorfeld ziemlich hoch gesteckt hatte. Sie wollte keinen erdrückend-dokumentarischen Theaterabend präsentieren, sondern mit den Mitteln der Komödie und Groteske, mit musikalischen Zitaten, Filmeinspielungen und einem „knalligen Bühnen-Setting“ das Thema „greifbar gestalten“. Und damit den „undurchsichtigen Schleier, der die Preisbildung in Deutschland zu umgeben scheint“, zumindest ein Stück weit lüften.

Regisseurin arbeitet auch für die Grünen in Memmingen

Nur: Das mit den wahren Kosten für unsere (zu) billigen Lebensmittel – nämlich beispielsweise die Umweltfolgekosten, der hohe Energieverbrauch, die Belastung des Trinkwassers oder die artenschädliche, intensive Nutzung unserer landwirtschaftlichen Flächen – kam dann doch ein wenig zu kurz. Dabei ist Stürmer Expertin auf diesem Gebiet. Sie bringt praktische Erfahrungen aus der Landwirtschaft mit, ist neben ihrer künstlerischen Arbeit als Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Medien und Videogestalterin im Stadtverband Memmingen von Bündnis90/Die Grünen tätig und im Vorstand der LAG Forst- und Landwirtschaft der Grünen Bayern. Doch Stürmers Rechercheprojekt bleibt inhaltlich stecken in der schon vielfach beschriebenen, tierverachtenden Schweinemast, Hochleistungsmilchkuh-Haltung oder Masthähnchenzucht – plakativ kontrastiert mit gedanklichen Szenenwechseln zu vorbildlichen Biohöfen.

Das hat in der Inszenierung visuell durchaus seine Reize (Bühne und Kostüme: Stephanie Thurmair) und sorgt auch für komische Momente, wenn etwa ein Riesenlauch von der Studiodecke schwebt oder ein nacktes Riesenhähnchen über das Kassenband läuft. Die engagiert agierenden Schauspieler Tobias Loth, Elias Baumann (zugleich musikalische Leitung) und Delia Rachel Bauen switchen dabei durch verschiedene Rollen, inklusive tierischen wie einem traurigen Kälbchen oder einem frustrierten Mastschwein, um deren Elend besonders anschaulich zu schildern. Ein erfrischendes Debüt auf der Studiobühne gab dabei Delia Rachen Bauen, die künftig zum festen Ensemble des Jungen Landestheaters Schwaben zählt. Claudia Frost war in den Filmeinspielungen zu sehen.

Appell für mehr Nachhaltigkeit

Textlich (und musikalisch) bleibt das Bühnenergebnis aus Interviews und Forschungsmaterial aber zu flach. Das 70-minütige „Ausverkauft“-Spiel endet schließlich ziemlich abrupt mit einem Appell für mehr Nachhaltigkeit, optisch witzig in Szene gesetzt mit einer glänzenden Riesenwurst, und dem etwas albernen Lied „Meine Wurst die hat zwei Enden, bloß den Anfang find ich nicht ...“.

