Probleme am Bahnübergang in Fellheim werden wohl erst 2024 behoben sein

Nach einem Unfall mit einem Traktor müssen seit Oktober in Fellheim Mitarbeiter der Bahn vor Ort für die Sicherung sorgen. Warum das noch eine Weile so bleibt.

21.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wird die beschädigte Sicherungsanlage am Bahnübergang in Fellheim nun doch früher erneuert als ursprünglich vorgesehen? Diese Frage hat sich wohl so mancher Verkehrsteilnehmer gestellt, der in der vergangenen Woche in diesem Bereich unterwegs war und Arbeiten von Mitarbeitern der Deutschen Bahn beobachtet hat. Doch wie das Unternehmen auf Anfrage erklärt, hat es sich dabei nur um Instandhaltungs- und Modernisierungsarbeiten am Gleis gehandelt, die derzeit auf der Bahnstrecke stattfinden. Bis die neue Anlage montiert ist, wird es wohl noch eine Weile dauern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.