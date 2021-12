Bauarbeiten des Projekts Agile Iller in Memmingen starten

Die Illerschwellen „Egelsee“ und „Heimertingen“ werden ab Januar umgebaut, damit das Gewässer für Fische durchgängiger wird. Wer am Großprojekt beteiligt ist.

21.12.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Die Iller soll für Fische und andere Wasserlebewesen durchgängig gemacht werden. Dafür werden demnächst die beiden Sohlschwellen an der Iller im Gemeindegebiet Memmingen und Heimertingen im Zuge des Gemeinschaftsprojektes Agile Iller der Länder Baden-Württemberg und Bayern umgebaut, teilt das Wasserwirtschaftsamt Kempten mit. Die Bauarbeiten an der Egelseer Schwelle beginnen im Januar. An der Heimertinger Schwelle wurden die Baumfällarbeiten begonnen. Dazu gingen auch Hinweise und Fragen von Lesern ein.

Lebensräume am Wasser verbessern

Für die Fische und andere Wasserlebewesen ist die Iller aktuell nicht passierbar. Um die Durchgängigkeit im Gewässer wieder herzustellen wird die Egelseer Schwelle in eine raue Rampe umgebaut, heißt es. Die Heimertinger Schwelle wird abgerissen. Neben dem Umbau der Schwellenbauwerke wird durch die Rückverlegung der Ufer und den Einbau von Strukturelementen der Zustand der Gewässerlebensräume verbessert, erklärt Projektleiter Jonas Meinzer vom Wasserwirtschaftsamt. „Der Iller wird wieder mehr Raum gegeben und unterschiedlichste Gewässerstrukturen sollen die Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt fördern.“

Durch die Aufweitung des Gewässers, die Abflachung der Uferböschungen und die Gestaltung von Flachwasserzonen wird außerdem für die Bevölkerung ein besserer Zugang zum Gewässer geschaffen, heißt es weiter. Die Iller soll „erlebbar“ werden. Laut Meinzer muss der Uferweg während der Bauarbeiten gesperrt werden, voraussichtlich bis Ende 2022. Eine Umleitung für Radfahrer und Fußgänger ist vor Ort ausgeschildert.

