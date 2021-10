Prostitution in Mindelheim: Polizei greift 22-Jährige in Hotelzimmer auf

Die Frau zeigte sich geständig, nachdem sie von der Polizei mit Hilfe eines Hinweises aufgegriffen wurde. Ihr Handeln hat Konsequenzen.

15.10.2021 | Stand: 13:54 Uhr

In der Nacht auf Freitag hat die Polizei in Mindelheim in einem Hotel eine Frau aufgegriffen, die dort offenbar sexuelle Dienste anbot. Die Polizei traf die 22-Jährige in dem Hotel an, nachdem die Beamten einen Hinweis erhalten hatten.

Die Frau räumte laut Polizei ein, sich zu sexuellen Handlungen gegen Bezahlung verabredet zu haben. Gegen die 22-Jährige wurden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben.

