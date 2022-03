75.600 Euro Beute an einem Vormittag: Prozess gegen Banken-Betrüger startet am Landgericht Memmingen

Vor dem Landgericht Memmingen: Vier Angeklagten wird vorgeworfen, in Banken in Deutschland betrogen zu haben. An manchen Tagen waren sie besonders „erfolgreich“.

Immer wieder muss Staatsanwalt Dr. Philip Dylla zum Wasserglas greifen. Die Anklageschrift gegen die zwei Männer und Frauen, die sich seit Dienstag vor dem Landgericht Memmingen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs sowie gewerbs- und bandenmäßiger Urkundenfälschung verantworten müssen, ist lang. So lang, dass Richter Christian Liebhart den Staatsanwalt nach Anklagepunkt Nummer 28 und einer guten halben Stunde unterbricht: zehn Minuten Lüftungspause. Danach geht es weiter mit den Anklagepunkten Nummer 29 bis 56.

Der Tathergang ist im Grunde genommen immer derselbe. Ein heute 32-Jähriger soll sich in einer Bank als Geschäftsmann ausgegeben haben, um mithilfe eines gefälschten Ausweises eine größere Summe Bargeld abzuheben.

Landgericht Memmingen: Die Betrüger hatten sich die Aufgaben laut Anklage aufgeteilt

Die beiden Frauen waren bei einem Teil der Taten als Fahrerinnen dabei beziehungsweise haben sich um die Organisation, etwa von Hotelzimmern, gekümmert, so die Anklage. Der 39-jährige Angeklagte soll im Hintergrund die Strippen gezogen haben. Laut Anklage hatte er eine „Führungsrolle“ innerhalb der Bande inne. Insgesamt soll so ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden sein.

Los ging es demnach im März vergangenen Jahres in Berlin, also in der Nähe der Wohnorte der Angeklagten, dann weiter durch ganz Deutschland. Mit einem österreichischen Ausweis, so die Anklage, soll der 32-jährige Lette an das Geld gekommen sein.

An einem Vormittag wurde ein- und derselbe falsche Ausweis sieben Mal verwendet

Demnach wurde dabei häufig ein- und derselbe Ausweis für mehrere Betrugsdelikte in mehreren Filialen rund um einen Ort verwendet. An manchen Tagen waren die Betrüger damit offenbar besonders „erfolgreich“, so etwa am 28. April: Damals gab sich der 32-Jährige allein an einem Vormittag in verschiedenen Bankfilialen im Raum Tübingen sieben Mal als Geschäftsführer eines örtlichen Hotels aus und kam so an eine Summe von insgesamt 75.600 Euro.

54 Mal klappte diese Masche, so die Anklage, darunter auch in mehreren Bankfilialen in Augsburg, wodurch ein Königsbrunner Geschäftsmann um mehr als 30.000 Euro gebracht wurde.

Breitenbrunn und Loppenhausen: Im Unterallgäu endete die Betrugsserie

Tags drauf, im Unterallgäu, endete die Serie allerdings: Die mutmaßlichen Betrüger scheiterten wie berichtet an den beiden Bankangestellten in Breitenbrunn und Loppenhausen, die erkannten, dass es sich bei dem Mann, der Geld von einem Geschäftskonto abheben wollte, nicht um den tatsächlichen Firmeninhaber handelte. Die Angestellten riefen die Polizei, eine von ihnen konnte sogar den Wagen mitsamt Kennzeichen benennen, weil sie den Unbekannten verfolgt hatte. Kurz darauf wurde der Mann zusammen mit zwei Frauen von der Polizei entdeckt und festgenommen.

Keiner der Angeklagten hat bislang ein Geständnis abgelegt

Ein Geständnis gab es bislang von keinem der vier Angeklagten – wohl aber Gespräche unter den Beteiligten im Vorfeld des Prozesses. Die Strafkammer um Richter Christian Liebhart unterbreitete den Angeklagten, ihren Verteidigern und der Staatsanwaltschaft folgenden Vorschlag für eine Verständigung: Sollten die Angeklagten die Taten vollumfänglich und wahrheitsgemäß gestehen, kann sich das Gericht gewisse Strafunter- und -obergrenzen vorstellen.

Sollten die Angeklagten die Taten vollumfänglich und wahrheitsgemäß gestehen, kann sich das Gericht gewisse Strafunter- und -obergrenzen vorstellen. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)

Bei dem 32-Jährigen, der in den Banken auftrat, wäre das ein Rahmen von vier Jahren und drei Monaten bis fünf Jahren Gefängnis, bei dem 39-Jährigen vier Jahre und acht Monate bis fünfeinhalb Jahre. Die Frauen, die einen geringeren Anteil an den Taten gehabt haben sollen, kämen im Fall eines Geständnisses glimpflicher davon: Der 22-Jährigen würde eine Haft zwischen drei Jahren und zehn Monaten bis viereinhalb Jahren drohen, der 47-Jährigen zwischen einem Jahr und drei Monaten bis einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung.

Dauert der Mammut-Prozess vor dem Landgericht Memmingen doch keine 34 Verhandlungstage?

Bis zum nächsten Verhandlungstag haben die Beteiligten nun Bedenkzeit. Dann wird sich zeigen, ob der Mammut-Prozess, für den derzeit insgesamt 34 Verhandlungstage angesetzt sind, auch verkürzt werden kann.

