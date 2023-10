Warum unterstützt das Autohaus den Verursacher des tödlichen B28-Unfalls?

Mit 1,78 Promille am Steuer des Firmenwagens verursacht ein Mann den tödlichen B28-Unfall – sein Arbeitgeber hält an ihm fest. Das wirft Fragen auf.

20.10.2023 | Stand: 07:52 Uhr

Drei Jahre Gefängnis und mindestens zwei Jahre der Führerschein weg: So lautete das Urteil gegen den 29-jährigen Verursacher des tödlichen B28-Unfalls bei Senden. Für Irritationen und zum Teil komplettes Unverständnis sorgte bei Angehörigen und Freunden des getöteten 22-Jährigen, dass der Arbeitgeber des Täters, ein großes BMW-Autohaus, an ihm als Mitarbeiter festhalten will. Ein Autohaus , das einen Mann unterstützt, der mit reichlich Alkohol im Blut am Steuer eines Dienstwagens das Leben eines anderen auf dem Gewissen hat? Das werfe erhebliche ethische und rechtliche Fragen auf, so der Tenor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.