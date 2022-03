Urteil aufgehoben: Ex-Musiklehrer aus Memmingen muss nun doch nicht ins Gefängnis

Ein Ex-Musiklehrer aus Memmingen war wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Dieses Urteil ist nun aufgehoben worden.

31.03.2022 | Stand: 18:14 Uhr

Bewährung statt Haft: Ein ehemaliger Musiklehrer aus Memmingen muss nicht ins Gefängnis. So hat am Donnerstag das Memminger Landgericht geurteilt und damit die Entscheidung des Amtsgerichts von Dezember aufgehoben. Das hatte den Mann zu drei Jahren Haft verurteilt. Dagegen hatte der heutige Rentner Berufung eingelegt. Ebenso die Staatsanwaltschaft. Das Ergebnis: zwei Jahre Haft, die zu drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt werden. Der Rentner muss außerdem 4000 Euro an den Weißen Ring zahlen, eine Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität.

Die Gründe für seine erneute Verurteilung bleiben aber dieselben: Zehn Mal hatte der Mann Geschlechtsverkehr mit einer 13-Jährigen, was als schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes gewertet wird. 13-Jährige gelten rechtlich als Kinder. Zwei Mal hatte er das Mädchen außerdem intim berührt, das gilt als sexueller Missbrauch. Das Opfer war eine Musikschülerin des Angeklagten.

Der Tatzeitraum erstreckt sich in den Jahren 2014 und 2015. Teilweise ereigneten sich die Taten auf einem Parkplatz in der Nähe der A96. Dort hatte der Musiklehrer angehalten, als er mit dem Mädchen auf dem Heimweg von Orchesterproben war.

Bewährungsstrafe gerade noch tragbar

„Wir haben es uns mit der Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Hörmann. Doch sei die Kammer zu dem Schluss gekommen, dass eine Bewährungsstrafe gerade noch tragbar sei. Für den Angeklagten spreche, dass er seit Ermittlungsbeginn gestanden habe und kooperativ gewesen sei. Dadurch habe er der heute 20-jährigen ehemaligen Musikschülerin eine tiefergehende Aussage erspart. Er habe sich persönlich entschuldigt. Und er habe einen Täter-Opfer-Ausgleich angestrebt: Die Nebenklage, vertreten durch Rechtsanwältin Anja Mack, und Verteidiger Michael Bogdahn einigten sich darauf, dass der Mann 20.000 Euro Entschädigung an die junge Frau zahlen muss. 15.000 Euro hatte er nach vorherigen Absprachen schon überwiesen. 5000 Euro überreichte er am Donnerstag Rechtsanwältin Mack in bar.

Weitere Gründe für das Gericht, die Haft- in eine Bewährungsstrafe umzuwandeln: Der Rentner sei nicht vorbestraft und habe eine gute Sozialprognose. Sein Privatleben liege in Trümmern – wofür er selbst die Schuld trage – und er sei gesundheitlich stark angeschlagen. Der Tatzeitraum habe einige Monate betragen, im Laufe dieser Zeit sei seine Hemmschwelle gesunken, die Situation habe sich verselbstständigt.

Massive Straftaten begangen

Dennoch habe er verurteilt werden müssen, sagte Richter Hörmann. Denn der Mann habe massive Straftaten begangen. Sein Opfer leide noch immer unter posttraumatischen Belastungsstörungen, habe Probleme mit der Arbeit und mit Männern. Der damalige Musiklehrer habe ein Vertrauensverhältnis zu seiner Schülerin aufgebaut und es dann „massiv ausgenutzt“.

2021 hatte sich die heute 20-Jährige an die Polizei gewandt und ihren Ex-Musiklehrer angezeigt. Eine Polizistin, die die junge Frau damals befragte, erinnerte sich am Donnerstag im Zeugenstand an die Aussage: Die damals 13-Jährige habe alle sexuellen Handlungen über sich ergehen lassen. Der Musiklehrer sei ihre Bezugsperson gewesen, sie habe ihm vertraut und ihn nicht verlieren wollen – vielleicht verstärkt dadurch, dass sie zu ihrem leiblichen Vater keinen Kontakt hatte. Die junge Frau habe im Gespräch mit der Polizistin auch gesagt, dass sie damals in den Mann verliebt gewesen sei.

Rechtsanwalt Michael Bogdahn las eine Erklärung vor, die sein Mandant handschriftlich verfasst hatte: Er könne seine Taten nicht rückgängig machen. Doch wolle er sich bei seinem Opfer „ausdrücklich entschuldigen“. Er trage die alleinige Verantwortung für das, was geschehen sei. Er wolle sich auch bei seiner Familie und seinem Umfeld entschuldigen. Durch seine Taten habe er seine Ehe zerstört.

Ob die Staatsanwaltschaft gegen dieses Urteil Revision einlegen wird, ließ sie am Donnerstag offen.

