Am Mittwoch fällt das Urteil im Memminger Fischertags-Prozess

Landgericht entscheidet darüber, ob Frauen beim Memminger Traditionsfest im Stadtbach Forellen fangen dürfen. Bislang ist das nur Männern und Jungen erlaubt.

27.07.2021 | Stand: 06:08 Uhr

Der Memminger Fischertags-Prozess geht in die nächste Runde: Am Mittwoch, 28. Juli, wird Richter Konrad Beß um 9 Uhr am Landgericht das Urteil im Berufungsverfahren gegen den Fischertagsverein verkünden. Es geht um die Frage, ob künftig auch Frauen am Memminger Fischertag in den Stadtbach jucken und Forellen fangen dürfen.

Bislang ist das laut Vereinssatzung nur männlichen Mitgliedern erlaubt. Ob die am Prozess beteiligten Parteien das Urteil des Landgerichts annehmen werden, ist offen. Denn bislang sind die Fronten verhärtet.

Eine Klage von Christiane Renz hatte die juristische Auseinandersetzung ins Rollen gebracht. Die Tierärztin gehört seit vielen Jahren dem Fischertagsverein an und hatte vor ihrer Klage bereits zweimal vergeblich in der Delegiertenversammlung des Vereins beantragt, dass auch Frauen beim Bachausfischen mitmachen dürfen.

Fischertagsverein lehnte Anträge mit großer Mehrheit ab

Ihre Anträge wurden beide Male mit großer Mehrheit angelehnt. Dagegen war Renz vor dem Memminger Amtsgericht im August 2020 erfolgreich. Denn laut der Richterin sei die bisherige Regelung diskriminierend und somit nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Verein müsse daher auch Frauen erlauben, mit einem Bären (eine Art Kescher) in den Bach zu jucken und Fische zu fangen.

Allerdings legte der Verein Beschwerde gegen das Urteil des Memminger Amtsgerichts ein und ging in Berufung, weil er die Jahrhunderte alte Tradition und die Vereinsautonomie in diesem Fall höher bewertet als das Grundrecht auf Gleichberechtigung.

Fischertagsprozess in Memmingen: Langer Rechtsstreit droht

Bei der Berufungsverhandlung im Juni am Landgericht schlug dessen Präsident Konrad Beß eine gütliche Einigung vor. So könnte etwa unter Federführung eines als Streitschlichter geschulten Richters und unter Beteiligung der Stadt ein Gütetermin stattfinden, bei dem beide Seiten nach einer Lösung suchen. Doch die Prozessparteien lehnten das noch vor Ort ab – und zwar jeweils mit der Begründung, dass eine Einigung unrealistisch sei.

Zuvor hatte das Gericht die Parteien noch darauf hingewiesen, dass der Fischertagsverein bei einer erneuten Niederlage seine Gemeinnützigkeit verlieren könnte, was finanziellen Schaden für ihn bedeuten würde. Und dass sich ein weiterer Rechtsstreit über mehrere Jahre bis hin zur endgültigen Klärung beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hinziehen könnte. Und das sei mit entsprechenden Prozesskosten verbunden.