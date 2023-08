Psychiatrie in Memmingen bekommt mehr Plätze: Neubau bringt noch weitere Vorteile

So soll das Bezirkskrankenhaus (vorne) in Memmingen nach dem Neubau aussehen. Es wird dort zwei geschützte Innenhöfe geben und umsäumt ist das Gebäude von einem großen Garten. Auch am neuen Standort betreten somatische und psychisch Erkrankte die Gebäude durch einen gemeinsamen Eingangsbereich am Klinikum (hinten rechts).