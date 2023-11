Memminger Gefangener drohte mit Mord - erst das machte den Weg zur Therapie frei

Ein realer Beispielfall zeigt Probleme auf, vor der die Justizvollzugsanstalt Memmingen beim Umgang mit psychisch erkrankten Gefangenen steht.

Vor gar nicht langer Zeit arbeitete der Mittdreißiger noch als IT-Spezialist, hatte ein scheinbar normales Leben. Doch er verändert sich, wird obdachlos, begeht Ladendiebstahl und andere kleine Delikte. Als er eine Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt (JVA) antreten muss, zeigt sich: Der Mann ist schwer psychisch erkrankt. In der psychiatrischen Abteilung der JVA Straubing soll ihm geholfen werden, doch er verweigert die Therapie. Zurück im Allgäu verschlechtert sich sein Zustand. Um den Fall entspinnen sich Verhandlungen zwischen JVA, Staatsanwaltschaft, Sozialamt, Betreuungsstelle und Krankenkasse, die wegen rechtlicher Hürden, Kostenübernahme und Bürokratie in der Sackgasse enden. Schließlich kündigt der Mann an, den Nächsten umzubringen, der den Haftraum betritt – ein Wendepunkt: Jetzt darf er gegen seinen Willen behandelt werden, kurz darauf ist er freiwillig dazu bereit.

Zahl der Gefangenen mit psychischer Erkrankung wächst

Das Beispiel führt mitten hinein in die Probleme, vor denen die JVA im Umgang mit psychisch erkrankten Gefangenen steht. Deren Zahl wächst laut dem Memminger Anstaltspsychologen Maximilian Glaser erheblich. Seiner Einschätzung nach sind bis zu 50 Prozent der Inhaftierten von einer behandlungsbedürftigen Störung betroffen. Oftmals gebe es einen Zusammenhang: etwa bei Menschen, die sich verfolgt und bedroht fühlen und ständig auf der Flucht sind. Nach dem Verlust von Wohnung oder Job geraten sie demnach gesellschaftlich ins Abseits und in Konflikt mit dem Gesetz.

Psychische Verfassung eines Straftäters tritt oft nicht zutage

Die psychische Verfassung tritt laut Anja Ellinger, Leiterin der JVA Memmingen und JVA Kempten, nicht zutage, wenn zum Beispiel im Gerichtsverfahren auf die mündliche Verhandlung verzichtet wird – bei Bagatelldelikten keine Seltenheit. Was einer effizienten Strafverfolgung dienen soll, bringt so nach ihren Worten manchmal mit sich, dass psychisch Kranke „durchs Raster fallen“. Wenn sie eine Geldstrafe nicht aufbringen können, müssen sie eine Ersatz-Freiheitsstrafe antreten. Bei etwa der Hälfte der erkrankten Gefangenen liegt nach Erfahrungswerten von Dr. Gregor Groß, Leiter der psychiatrischen Abteilung der JVA Straubing, eine schizophrene Störung vor.

Schizophrenie und andere Erkrankungen: Oft spielen Drogen eine Rolle

Auch mit Entzugs- und Suchtproblemen bekommen er und Glaser es häufig zu tun. Schwer zu klären ist laut dem Anstaltspsychologen mitunter die Frage, was zuerst da war: Drogen oder Krankheit – denn der Konsum von Substanzen wie Crystal Meth oder synthetischen Cannabinoiden, die auf dem Vormarsch sind, könne schwere Störungen und Psychosen auslösen. Therapeutische Hilfe ist aber auch in anderen Situationen gefordert, wenn Gefangene etwa unter einer Ehetrennung oder Familienkrise leiden.

Die Zwangsbehandlung eines Patienten kommt laut Ellinger nur infrage, wenn von ihm eine erhebliche Gefährdung für sich oder andere ausgeht. „Das Fortschreiten der Krankheit zu verhindern, reicht als Grund nicht aus.“ Das Paradoxe: Aufgrund des Zustands sei bei erkrankten Gefangenen oft keine Selbsteinsicht oder Sühne zu erwarten und die JVA-Leiterin hat erlebt, dass sich Betroffene nach einer Zwangsbehandlung bedankten, „weil sie dadurch wieder in die Spur gekommen sind“. Die Psychiatrie kümmert sich um Patienten, die medikamentös behandelt werden. Eine ambulante Therapie leistet in Memmingen ein Psychiater, der zweimal pro Woche in die JVA kommt. Nach Straubing werden – freie Betten vorausgesetzt – Gefangene verlegt, bei denen es nach Groß’ Worten intensiver, stationärer Behandlung und Beobachtung bedarf, weil sie nicht im Gespräch zu erreichen, suizidgefährdet oder gewalttätig sind.

Nicht nur im Notfall: Justizvollzugsanstalt arbeitet mit Bezirkskliniken zusammen

Eine große Hilfe bedeutet laut Ellinger die gute Kooperation mit den Bezirkskliniken: nicht nur in Notfällen, wenn ein Insasse – wie kürzlich in Memmingen geschehen – Selbstmord begehen will. Man profitiere vom Austausch mit den Kliniken, sagt Ellinger: Bei Hospitationen sollen JVA-Bedienstete sehen, wie dort gearbeitet wird. Umso wichtiger ist dies, da laut Ellinger und Groß zu wenige Psychiater im Vollzug tätig sind. Groß spricht von einem allgemeinen Problem und sagt, dass der Beruf weniger Wertschätzung erfahre als früher und an Attraktivität verloren habe. Hinzu kommt laut Ellinger, dass die Ärzte alle Hände voll zu tun haben mit Gutachten und Bürokratie: „Eigentlich brauchen wir aber mehr Behandler.“

Für Psychologen wie Glaser steht dabei die Gesprächstherapie im Zentrum. Zu ihm kommen etwa Patienten, die wegen eines „Inhaftierungsschocks" unter Panik-Attacken oder Schlaflosigkeit leiden, sich selbst verletzen. „Hilfe hat viel mit Beratung zu tun. Man gibt Tipps, damit sie in der Haft klarkommen. Es geht zum Beispiel darum, soziale Kontakte beizubehalten, sich in Gemeinschaft zu begeben und weiter Sport zu treiben." Wenn ein Neuzugang ansteht, entwickelt Glaser beim Zugangsgespräch eine erste Einschätzung, ob es Probleme mit der Person geben wird, wie hoch ihr Gesprächsbedarf ist und ob von ihr Gefahr für sich selbst oder andere ausgeht. In einer Anstalt für Abschiebehaft, in der er zuvor gearbeitet hatte, hat Maximilian Glaser beispielsweise einmal erlebt, wie an Heiligabend ein kompletter Gebäudeblock brannte.