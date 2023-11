Psychologe spricht über die Arbeit im Gefängnis, Krisen und das Abschalten

Maximilian Glaser hat in seiner Laufbahn bisher über tausend Gefangene betreut. Was den Psychologen der Memminger JVA antreibt und welche Fälle ihm zusetzen.

07.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Er muss Menschen in kürzester Zeit einschätzen können. Ein erstes Profil eines oder einer Gefangenen entwickelt Maximilian Glaser als Anstaltspsychologe im Memminger Gefängnis schon bei den Zugangsgesprächen - auch dahingehend, mit wem er oder sie sich einen Haftraum teilen kann: "Wir bringen ja zwei wildfremde Menschen zusammen. Da muss psychologisch angeschaut werden, ob das passt." Als Krisenentschärfer ist Glaser gefragt, wenn sich ein Insasse der Justizvollzuganstalt (JVA) umbringen will oder andere bedroht. In einer Anstalt für Abschiebehaft, wo er zuvor gearbeitet hat, erlebte der 38-Jährige den Brand eines Gebäudeblocks an Heiligabend und andere Extremsituationen. Nun sind sein Alltag Gespräche mit Menschen, die wegen unterschiedlicher Straftaten im Gefängnis einsitzen. Wie er das bewältigt? "Man muss reinwachsen", sagt Glaser.

Der Psychologe hat bisher mehr als tausend Gefangene betreut

Zur Psychologie hat Glaser der Wunsch geführt, Menschen und ihr Verhalten zu verstehen. Mehr als tausend Gefangene hat er in seiner Laufbahn bisher betreut, dabei sind ihm völlig unterschiedliche Erkrankungen und Störungsbilder begegnet. Über die Arbeit in der Abschiebehaft sagt er: "Das war absolut kein Kinderspiel." Zugleich vermittelte ihm diese Zeit nicht nur wertvolle Erkenntnisse über kulturelle Unterschiede. "Die psychologischen Techniken, die ich während Krisen angewandt habe, lernt man nicht an der Universität. Mit ihnen kann ich jetzt umso besser meinen Job machen."

Bei Notfällen ist Maximilian Glaser schnell vor Ort

Beim Umgang mit dem, was er zu hören bekommt, hilft ihm seine Beobachtung, dass es im Lebenslauf keine Rechtfertigung, aber meist einen Grund für eine Tat gibt. Die Jahre im Beruf haben ihn zudem gelehrt, auf Feinheiten zu achten. Anzeichen herauszulesen, ob ein Insasse sich selbst oder anderen etwas antun könnte. Vollzugsbeamte werden so informiert, worauf sie bei solchen Gefangenen achten müssen. Bei Notfällen ist Glaser, der in einer Dienstwohnung der JVA lebt, schnell vor Ort.

Der Psychologe ist auch Autor von Romanen

Diese Arbeit bedeutet besondere Verantwortung - auch eine besondere Art von Stress. Ohne Techniken, um ihn abzubauen - "zum Beispiel beim Sport oder indem man Tagebuch schreibt"- geht es laut Glaser nicht. "Sonst kannst du nachts nicht mehr schlafen." Dass es dazu nicht kommt, ist auch Max Varûn zu verdanken: Unter diesem Pseudonym schreibt Glaser Romane wie "Die Meuchelmörder-Chroniken", in die vieles einfließt, was ihn umtreibt.

Trotz Berufserfahrung, Strategien und Professionalität: "Es gibt Sachen, bei denen es schwer fällt, wieder abzuschalten." Fälle von Kindesmissbrauch machen dem Familienvater zu schaffen. Doch auch sie fallen in das Spektrum dessen, womit er konfrontiert wird. Ebenso Mord. Auch wenn die Arbeit mit den Tätern Glaser fachlich als Psychologen fordert und weiterbringt - der Schrecken über die Taten bleibt.