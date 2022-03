„Putin muss vor ein Kriegsgericht“

Staatsminister Klaus Holetschek verurteilt den Angriffskrieg auf die Ukraine bei Friedenskundgebung in Ottobeuren aufs Schärfste. Geistliche sprechen Gebete.

06.03.2022 | Stand: 16:48 Uhr

Zehntausende haben am Wochenende ihre Solidarität mit der Ukraine auf der Straße gezeigt. Auch in Memmingen (siehe Artikel oben) und Ottobeuren gab es Demonstrationen gegen Putins Angriffskrieg auf sein Nachbarland. In der Marktgemeinde haben die CSU-Kreisverbände Memmingen und Unterallgäu am Samstagnachmittag eine Kundgebung mit ökumenischem Friedensgebet vor der Basilika organisiert. Nach Polizeiangaben demonstrierten etwa 500 Teilnehmende ihre Verbundenheit mit den Menschen im Kriegsgebiet, die um ihr Leben fürchten, auch im gemeinsamen Gebet. Einer der Redner war der Generalkonsul der Ukraine in München, Yuriy Yarmilko.

Ottobeuren Kundgebung Friedenskundgebung Ottobeuren Ukraine Basilika CSU Bild: Uwe Hirt

Ukrainischer Generalkonsul begrüßt Waffenlieferungen

Der Generalkonsul bezeichnete seine Heimat als „lebendes Schild zwischen Russland und Europa, zwischen Mittelalter und ziviler Welt“. Er bedankte sich für die große Solidarität mit der Ukraine, vor allem für die Entscheidung Deutschlands, auch Waffen zu liefern. Damit würden nicht nur die Menschen und Häuser in seinem Land vor den russischen Streitkräften geschützt, sondern auch „Europa und die Welt“. Yarmilko forderte weitere harte Sanktionen gegen Russland auf allen Ebenen und rief dazu auf, alle Kontakte auf wirtschaftlicher wie privater Ebene zu stoppen: „Wir zahlen einen enormen Preis für unsere Freiheit, sorgen Sie dafür, dass Russland einen hohen Preis zahlt.“

Noch einen Schritt weiter ging Staatsminister Klaus Holetschek ( CSU) in seiner starken Rede „gegen den Aggressor der versucht, Europa anzuzünden“. Putin müsse weg und vor ein Kriegsgericht gestellt werden für das unmenschliche Leid, das er der Zivilbevölkerung in der Ukraine antut, sagte er. „Dafür müssen wir alle gemeinsam sorgen.“ Jetzt gastfreundlich zu sein und Herz zu zeigen seien tolle Signale der Menschlichkeit, die man „Putin entgegenschleudern“ könne.

Ottobeurens Bürgermeister German Fries (Freie Wähler) betonte, dass Ottobeuren, das vom benediktinischen Gedanken geprägt sei, mit seinen Europäischen Kulturtagen für den Frieden im Nachkriegseuropa stehe. Und jetzt auch mit der großer Spendenbereitschaft von Firmen, Bürgerinnen und Bürgern an der Seite der Ukraine. Auch erste Geflüchtete seien schon aufgenommen worden.

Despot im Kreml ist verantwortlich

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder berichtete von Toten, Verletzten und der Zerstörung in der Partnerstadt Tschernihiw. Man müsse dem russischen Präsidenten zeigen, dass wir nicht eine Sekunde lang dazu bereit seien, seine Gewalt einfach hinzunehmen. Zeigen müsse man aber auch den russischen Menschen, die bei uns leben, das man nicht das russische Volk für diesen Krieg verantwortlich mache, sondern den „machtbesessenen Despoten im Kreml“.

Für den Frieden in der Ukraine und in ganz Europa beteten Abt Johannes Schaber und der Pfarrer der evangelischen Erlöserkirche in Ottobeuren, Werner Vogl. Auch Eva-Maria Scheule trat ans Mikrofon, die das ganze Jahr über jeden Freitag einen ökumenischen Gebetskreis vor dem Nagelkreuz in der Basilika versammelt.

Abt Johannes betet für schnelles Ende der Kämpfe

In Gottes macht liege es, Kriege abzuwenden, sagte Abt Johannes. Er betete um, ein schnelles Ende der Kampfhandlungen. Pfarrer Vogl sagte, zwei Jahre Corona hätten uns auseinandergetrieben, der Einmarsch Putins sei nun eine neue Herausforderung, der wir uns stellen müssten. Niemand hätte geglaubt, dass im 21. Jahrhundert ein solcher Angriffskrieg möglich sei und man wisse nicht, wo das ende, sagte Vogl. In einem modernem Krieg gebe es keine Gewinner mehr. Diesem Wahnsinn müsse man mit einem entschlossenem Glauben entgegen treten. „Die Hoffnung kommt von Gott“, sagte Vogl.

Die Friedenskundgebung auf der Wiese vor der Basilika endete mit den Nationalhymnen der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine – ein bewegender Schlussakt an diesem Nachmittag der deutlichen Worte.