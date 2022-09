In Memmingen sind jüngst an zwei Orten vermehrt Fahrräder verschwunden. Die Gründe dafür sind nach Angaben der Polizei naheliegend.

28.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Fahrraddiebe haben in den vergangenen Tagen ihr Unwesen in Memmingen getrieben. Vor allem wurden sie an zwei Standorten aktiv: dem Bernhard-Strigel-Gymnasium und dem Bahnhof. Das sagen Polizei und Schulleiter Patrick Schmitt zu den Vorfällen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.