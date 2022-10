Ärger in der Memminger Fußgängerzone: Viele halten sich nicht ans Radel-Verbot

In der Memminger Fußgängerzone ignorieren viele Radler das Fahrverbot. Die Stadt reagiert hilflos, die Polizei wünscht sich Hilfe der Kommune.

14.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Absteigen!“, ruft der Mann schnellen Radlern in der Memminger Fußgängerzone gelegentlich hinterher. Denn dort ist tagsüber das Radfahren verboten. Aber: „Da müssen Sie vorsichtig sein, dass Sie keine geschossen kriegen.“ So schilderte es ein Memminger während der Bürgerversammlung. Und er fragte, was gegen Rüpelradler in der Fußgängerzone unternommen werden kann.

Die Antwort der Stadtverwaltung: Solche Beschwerden gebe es immer wieder, das Thema sei bekannt. „Allerdings können wir hier nur eingreifen, indem wir die Polizei bitten, immer wieder mal zu kontrollieren“, sagt Thomas Schuhmaier, Leiter des städtischen Referats Öffentliche Sicherheit und Ordnung. „Wir hoffen, dass dann wieder eine Beruhigung der Situation eintritt. Allerdings: Eine ganz befriedigende Lösung kann ich Ihnen hier jetzt auch nicht anbieten.“

Nicht nur Radler, auch Elektro-Roller-Fahrer

Wenn Radler tagsüber durch die Fußgängerzone radeln wollen, sollten sie zumindest so fahren, dass sie niemanden gefährden, sagt Schuhmaier. Doch es gebe Radfahrer, und mittlerweile auch Elektro-Roller-Fahrer, wie Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh sagt, die keine Rücksicht nehmen, das habe Schuhmaier selbst erlebt. Zumindest aber gebe es in der Fußgängerzone keine Unfälle zwischen Radlern und Fußgängern, wisse er von der Polizei. Dennoch: „Die Situation ist insgesamt nicht befriedigend. Da kann man nur an die Bevölkerung appellieren, sich an die Regeln zu halten.“ Lesen Sie auch: Streit um Mountainbiker eskaliert: Neuer Verein im Allgäu will schlichten

Darum kontrolliert die Stadt nicht

Warum die Stadt nicht selbst kontrolliert: Seit einigen Jahren dürfen Kommunen den fließenden Verkehr, also Fahrzeuge in Bewegung, und auch Radfahrer in Fußgängerzonen und auf Gehwegen kontrollieren und verwarnen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. „Es steht den Kommunen frei, ob sie von den Befugnissen Gebrauch machen.“ Memmingen habe sich dagegen entschieden. „Um einen Verkehrsverstoß kostenpflichtig ahnden zu können, ist nämlich die Ermittlung des Fahrers und somit eine Feststellung seiner Personalien erforderlich.“ Zwar seien Radler verpflichtet, ihre Personalien anzugeben, wenn sie von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommunalen Verkehrsüberwachung angehalten werden. Wer das verweigert, begehe eine Ordnungswidrigkeit, die aber „mangels Personalienfeststellung ebenfalls nicht geahndet werden kann“.

Selbstverständlich würden dennoch Falschradler in der Fußgängerzone von der Kommunalen Verkehrsüberwachung angesprochen und belehrt, ohne dass eine Strafe kassiert wird, heißt es bei der Stadt. „Doch selbst dabei machen unsere Verkehrsüberwacher größtenteils sehr negative Erfahrungen, die von Beleidigungen bis hin zu Tätlichkeiten reichen.“

Um ihre Arbeit bewältigen zu können, sind einige Kommunale Verkehrsüberwacher zudem allein im Stadtgebiet unterwegs. So könnten sie „nicht mit der Autorität einer Polizeistreife, die mindestens zu zweit läuft, auftreten“.

Regelmäßige Kontrollen der Polizei

Das sagt die Polizei: Um das Radverbot besser durchsetzen zu können, würde sich die Polizei wünschen, „dass auch städtisches Kontrollpersonal zur Überwachung von Fahrradverstößen eingesetzt wird“, heißt es bei der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. Wie häufig die Memminger Polizei in der Fußgängerzone kontrolliert, darüber werde keine Statistik geführt. „Es finden jedoch regelmäßige Kontrollen im Rahmen von Fuß- und Fahrradstreifen zu hochfrequentierten Zeiten wie an den Markttagen in der Fußgängerzone und auch auf dem Markt selbst statt.“ Und auch die Sicherheitswacht laufe regelmäßig Streife und fordere Radler zum Absteigen auf. Die Sicherheitswacht besteht aus Ehrenamtlichen, die die Arbeit der Polizei ergänzen, wie es heißt. Zu erkennen sind sie an ihren dunkelblauen Polohemden und dunkelblauen Einsatzjacken.

Doch wann genau kontrolliert die Polizei? Täglich würden die Kriminalitäts- und Verkehrslage in Memmingen und Umgebung ausgewertet. So sei ersichtlich, wo Polizistinnen und Polizisten schwerpunktmäßig eingesetzt werden müssen. Dabei würden auch Beschwerden von Einwohnern und Hinweise der Stadt berücksichtigt.

Fehlende Einsicht bei Radlern aller Altersschichten

Vielen Radlern aller Altersschichten fehle die Einsicht, wenn sie von Polizisten angehalten und auf das Verbot hingewiesen werden, das sei problematisch. Wenn es um eine Geldstrafe geht, bekämen die Beamten noch größeren Unmut zu spüren. Wer radelnd in der Fußgängerzone erwischt wird, kann mit 25 Euro belangt werden. Radler, die in der Fußgängerzone jemanden behindern, gefährden oder einen Unfall verursachen, können mit 30 bis 40 Euro belangt werden. „Auch Passanten können ihren Beitrag leisten, Radler freundlich auf das Verbot hinweisen, gegebenenfalls die Polizei unter 08331/100-0 verständigen.“