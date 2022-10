Raimund Steber wird in Memmingen Ärztlicher Direktor

Der 62-Jährige tritt am Bezirkskrankenhaus in Memmingen die Nachfolge von Dr. Andreas Küthmann an. Er war bislang dessen Stellvertreter.

Der langjährige stellvertretende Ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses (BKH) Memmingen, Raimund Steber, wird ab 1. November 2022 neuer Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Das hat Verwaltungsrat der Bezirkskliniken Schwaben unter Vorsitz von Bezirkstagspräsident Martin Sailer bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, wie die Bezirkskliniken Schwaben in einer Pressemitteilung erklären.

Der gesamte Vorstand mit Vorsitzendem Stefan Brunhuber, seinem Stellvertreter Wolfram Firnhaber sowie Prof. Dr. Alkomiet Hasan (Vorstand Krankenversorgung) freut sich, dass Steber die Bereitschaft erklärt hat, die Nachfolge von Dr. Andreas Küthmann anzutreten, der Ende Juni freiwillig Abschied nahm. Der 62-Jährige habe für diese Aufgabe das volle Vertrauen nicht nur des Verwaltungsrats, sondern auch des Vorstands. Steber wurde in München geboren und besuchte die Grundschule Wertach (Allgäu). Am Carl-von-Linde-Gymnasium Kempten machte er sein Abitur. Er absolvierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) ein Studium der Humanmedizin und erlangte 1988 die ärztliche Approbation. Nach drei Jahren als Mitarbeiter an der Psychiatrischen Universitätsklinik München (Nußbaumstraße) kam er 1990 zu den Bezirkskliniken Schwaben.

Neuer Ärtztlicher Direktor war schon in Kaufbeuren und Kempten tätig

Zunächst arbeitete der 62-Jährige am BKH Kaufbeuren, von 1993 bis 1995 am BKH Kempten, dann ein Jahr lang am BKH Memmingen, anschließend bis Juni 1997 in der Neurologie des BKH Kaufbeuren und später wieder am BKH Memmingen, jeweils als Assistenzarzt. Im September 1998 wurde er als Facharzt für Psychiatrie, im Februar 2002 als Facharzt auch für Psychotherapie anerkannt. Dazwischen qualifizierte er sich in der Sparte „Suchtmedizinische Grundversorgung“.

17 Jahre (seit Juli 2005) unterstützte er Dr. Andreas Küthmann als stellvertretender Ärztlicher Direktor. Seit 2009 leitet Steber die Tagesklinik mit psychotherapeutischem Schwerpunkt am BKH. Um diese ins Leben zu rufen, war er nach Memmingen gekommen. Seit 1998 ist der Oberarzt für eine diagnostisch gemischt belegte psychiatrisch-psychotherapeutische Akutstation zuständig. Außerdem leitet er die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) der Klinik und ist seit dem Jahr 2015 Vorsitzender des Gemeindepsychiatrischen Verbunds (GPV) Memmingen/Unterallgäu.

Facharzt für Psychiatrie leitet Bezirkskrankenhaus Memmingen bereits kommissarisch

Seit 1. Juli 2022 leitet der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie das BKH Memmingen bereits kommissarisch. Ab November wird Steber offiziell der neue Chefarzt werden. Der 62-Jährige, der in einer Gemeinde im Oberallgäu wohnt, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Sowohl Verwaltungsratsvorsitzender Sailer als auch der gesamte Vorstand der Bezirkskliniken wünschen Steber viel Erfolg und gutes Gelingen bei seiner „neuen“ Aufgabe.