Mann randaliert in Memmingen in seiner Wohnung und greift Polizei an

Zuerst randaliert ein betrunkener Mann in Memmingen in der eigenen Wohnung. Die Polizei nimmt den verletzten Ruhestörer mit, dann greift er die Beamten an.

17.04.2023 | Stand: 14:36 Uhr

Am Sonntagabend ist die Polizei wegen einer Ruhestörung in Memmingen ausgerückt und hat den Randalierer in seiner eigenen Wohnung gefunden. Wie die Polizei mitteilt, öffnete seine Ehefrau die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus. Sie sagte, dass ihr stark betrunkener Mann bereits gestürzt sei. Weil der 49-Jährigen sich so aggressiv verhielt, nahmen die Beamtinnen und Beamten ihn in Gewahrsam.

49-Jähriger beleidigte in Memmingen Beamten und griff sie an

Sie brachten den Mann zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus, wo er immer aggressiver wurde. Er trat in Richtung eines Polizeibeamten, bedrohte und beleidigte ihn und seine Kolleginnen und Kollegen. Nachdem der Betrunkene medizinisch versorgt war, nahmen die Einsatzkräfte ihn mit auf die Wache in die Arrestzelle.

Der 49-Jährige verhielt sich unverändert aggressiv. Erneut trat er nach einem Beamten, bedrohte und beleidigte die Polizistinnen und Polizisten. Nun erwartet ihn unter anderem eine Anzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Beamte und Beleidigung.