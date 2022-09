Rapunzel Naturkost erweitert Logistikzentrum in Bad Grönenbach

Gebäude wächst um 9500 Quadratmeter. Es ist mittlerweile die vierte Vergrößerung. Unternehmen investiert 20 Millionen Euro.

24.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die Rapunzel Naturkost GmbH hat erneut ihr Logistik-Zentrum in Bad Grönenbach vergrößert. Für das 2003 erbaute Zentrum ist es mittlerweile die vierte Erweiterung. Nach Angaben des Unternehmens beläuft sich die Gesamtinvestition auf etwa 20 Millionen Euro.

Durch den Anbau verfügt das Gebäude nun über sechs neue Kommissioniergänge mit gassengeführten Regalbediengeräten. Die Anzahl der Stellplätze im vollautomatischen Hochregallager stieg so um 56 Prozent von 11.500 auf über 18.000. „Dank eines größeren Wareneingangs ist das Leistungspotenzial um ein Vielfaches gestiegen“, heißt es von Seiten des Unternehmens: Pro Bahn können bis zu vier Paletten aufgenommen werden, also insgesamt 48 Paletten gleichzeitig. Zum Vergleich: Zuvor gab es im Wareneingang nur eine Bahn. Durch die Erweiterung vergrößerte sich die Fläche des Zentrums um 9500 auf insgesamt 22.000 Quadratmeter

Arbeitsabläufe verbessert

Das Zählen, Prüfung und die Qualitätssicherung der Waren findet technisch unterstützt im ersten Obergeschoss statt. Dort erleichtert nun unter anderem eine vollautomatische Etikettiermaschine die Arbeit der Logistikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. „Das ist ein großer Benefit für alle“, sagt Stefan Schmaus, Leiter des Logistikzentrums. Zuvor wurden Etiketten von Hand angebracht. Ebenfalls eine Verbesserung der Arbeitsqualität seien die anders strukturierten Kommissionierflächen, die sowohl im Neubau als auch im Bestandsbau nun nicht mehr doppelstöckig angelegt sind, sondern ebenerdig. „Das alles konnten wir verändern, weil wir eben jetzt mehr Platz haben“, sagt Schmaus. „Zusätzlich haben wir mehr Ressourcen, die man besser nutzen kann, sowie eine Performancesteigerung. Und wir konnten viele Prozesse verbessern.“

Ökologische Aspekte spielen wichtige Rolle

Nach Schmaus’ Worten spielten sowohl im bestehenden Bau als auch in den zusätzlichen Räumen ökologische Aspekte eine wichtige Rolle. So kamen beispielsweise Fassadenelemente aus Porenbeton zum Einsatz, der nicht nur umweltfreundlich sei, sondern durch seine wärmedämmende Eigenschaft auch den Energiebedarf senke. Die bei den Erweiterungsarbeiten verwendeten Farben seien ebenfalls alle ökologisch. Zudem wurde das Bauwerk mit Steinwollfaser und anderen umweltfreundlichen Isoliermaterialien gedämmt. Die Dachflächen sind komplett mit Photovoltaik ausgestattet. So kann ein Teil des verbrauchten Öko-Stroms zurückgewonnen werden. Im Zuge des Neubaus wurde auch die Energieversorgung durch ein zweites Blockheizkraftwerk und einen weiteren Gasbrennwertkessel erweitert. Zudem nutz Rapunzel ein modernes Energiekonzept, das dabei hilft, den Stromverbrauch zu optimieren.

Das Logistikzentrum in Bad Grönenbach wurde 2003 erstellt und in den Jahren 2005, 2014 und 2019 vergrößert. Hier erreichen Paletten mit Produkten aus der eigenen Herstellung in Legau wie auch Rohwaren oder Produkte von externen Produzenten aus aller Welt das Lager.

Etwa 100 Mitarbeiter packen täglich bis zu 140 Tonnen Rapunzel-Produkte, die von Bad Grönenbach aus weltweit versendet werden.

