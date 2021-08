Memminger Geschichte: Von einem rosa-gelben Rathaus und fehlenden Frauen

Das Rathaus in Memmingen hat in einigen hundert Jahren viel erlebt. Von einer Diskussion um den Anstrich der Fassade bis hin zu einem verlorenen Ehering.

30.08.2021 | Stand: 19:12 Uhr

Manchmal wünscht man sich, alte Gemäuer könnten von ihrer bewegten Vergangenheit berichten: Von all den Feldherren und Königen, die sie miterlebt haben. Und vom Kanonendonner, der die Mauern erzittern ließ. In der Serie „Türme, Tore, Stadtgeschichte“ stellen wir historische Bauten in Memmingen vor. Dieses Mal steht das Rathaus im Fokus.

Wenn man den Marktplatz betritt, versteckt sich das Memminger Rathaus zunächst noch hinter dem Steuerhaus. Erst wenn man in Richtung der Großzunft läuft, erblickt man seine Fassade. Und die kann sich sehen lassen: Die zwei Ecktürme umrahmen den großen Renaissancebau, der mit Stuckelementen im Rokoko-Stil geschmückt ist. Das elegante Weiß und Grau, in dem die Fassade gehalten ist, wird von den rosafarbenen Blumenkästen kontrastiert. „In meinen Augen das glanzvollste Gebäude der Stadt“, sagt Stadtführerin Sabine Rogg.

Die neue Fassade des Rathauses wurde in Memmingen stark diskutiert

Auch wenn die grau-weiße Fassade in Memmingen zunächst nicht mit Begeisterung aufgenommen wurde. Bis zum Ende der 1980er Jahre war das Gebäude laut Rogg noch in rosa, gelb und hellblau gehalten. „Bunt, lieblich und kitschig“, wie sie sagt. Dann habe man aber aufgrund von Bauforschungen an der Außenwand beschlossen, das Gebäude wieder in seiner grauen Originalfarbe zu streichen – was in Memmingen damals stark kritisiert worden sei.

Sabine Rogg: "Bau des Rathauses war eine Art Konjukturprogramm"

Die erste Versammlungsstätte einer gewählten Bürgerschaft, also das, was einem Rathaus am nächsten kommt, wird in der freien Reichsstadt Memmingen 1394 geschaffen. Über die Jahre kommt ein weiteres Stockwerk hinzu. 1522 errichten die Memminger ein großes Giebelhaus. Im Jahr 1589 entsteht das Gebäude in seiner heutigen Form. „Memmingen hatte seine Zenit als reiche Stadt damals schon überschritten. Den Neubau des Rathauses und von anderen städtischen Gebäuden könnte man fast als Konjunkturprogramm beschreiben. Es sollte der Stadt wieder Aufschwung bringen“, erklärt die Stadtführerin.

Rogg öffnet die wuchtige Tür des Rathauses. Ein hohes Gewölbe, welches mit sogenannten Bogenlaibungen geschmückt ist, erwartet den Betrachter. An einer Wand hängen gemalte Porträts von ehemaligen Memminger Rathauschefs – beginnend mit Julius von Röck, der von 1865 bis 1884 das Stadtoberhaupt war. „Bis zu einem großen internen Umbau 1906 war im Erdgeschoss ein Durchgang, man konnte noch mit Pferden durch das Gebäude“, erzählt Stadtführerin Rogg.

Rathaus in Memmingen beherbergte Stadtwaage

In Memmingens Zeit als freie Reichsstadt gab es dort die Stadtwaage, die für den Handel enorm wichtig war. „Jede Stadt hatte ihre eigenen Maßeinheiten. An dieser Waage konnte man diese Einheiten umrechnen“, sagt Rogg. Erst unter Napoleon hätten sich einheitliche Maßeinheiten durchgesetzt.

Das Kriegswahrzeichen in Memmingen: Ehrennagelungen für Spenderinnen und Spender

Es geht die Treppe zum ersten Stock hinauf. Auf halbem Weg befindet sich ein großer Holzrahmen mit einem Glasbild, auf dem Soldaten im Ersten Weltkrieg mit einem General durch Ulmer Tor einziehen. Der Magistratsrat Rudolf Neunhoeffer hat es 1917 gestiftet und gestaltet. Tritt man näher an das sogenannte Kriegswahrzeichen heran, erkennt man, dass in der breiten Holzvertäfelung rundum Nägel eingeschlagen sind. Diese bilden verschiedene Wappen und Monogramme ab.

„Das war die sogenannte Ehrennagelung“, erklärt Sabine Rogg: „Bei dieser Aktion konnte jeder Bürger, jede Institution oder Firma etwas spenden und bekam dafür Nägel in die Eichenvertäfelung geschlagen. An den Wappen kann man erkennen, wer gespendet hat.“ Der Erlös ging an die örtliche Kriegs-Invalidenfürsorge und an bedürftige Kriegswitwen und Waisen.

Das Kriegswahrzeichen: Bei einer Restaurierung malte ein Lehrling dem General eine rote Nase. Bild: Frank Eberhard

Vor dem Aufgang zum zweiten Stock bleibt die Stadtführerin vor einer großen Steintafel stehen: Die Ehrenbürger Memmingens sind hier aufgelistet. „Ich sage Ihnen jetzt nicht, was hier fehlt. Aber bei genauer Betrachtung werden Sie feststellen, dass es hier nur männliche Ehrenbürger gibt“, sagt Rogg.

Der Obere Sitzungssaal ist zugleich der Raum für standesamtliche Trauungen

Im zweiten Stock geht es über einen roten Teppich in den Oberen Sitzungssaal, in dem auch Ausschusssitzungen der Stadträte stattfinden. Die Innengestaltung des Rathauses ist laut der Stadtführerin von 1906, damals wurde das Gebäude innen grundlegend erneuert. An den Wänden hängen Bilder des Memminger Künstlers Josef Madlener. Auf der anderen Seite ein großer Gobelin, ein Wandteppich, der vom Künstler Max Unold gestaltet wurde. In diesen sind Memminger Traditionen gestickt wie Kinderfest und Fischertag. Und verschiedene Lebensbereiche wie Handwerk, Landwirtschaft, Handel und Kunst und Wissen.

Ausschnitt aus einem Gobelin im Oberen Sitzungssaal, der Memminger Traditionen abbildet. Bild: Osterried

Standesamtliche Trauungen werden dort ebenfalls durchgeführt. „Einmal ist es bei einer Trauung passiert, dass ein Bräutigam den Ring fallen ließ und er unter die Heizung fiel. Der Bräutigam musste dann auf allen Vieren auf dem Boden krabbeln und den Ring suchen“, erzählt die Stadtführerin.

Dachstuhlduktus des 16. Jahrhunderts

Weiter geht es nach oben, am Büro der Gleichstellungsbeauftragten vorbei und eine steile Treppe hinauf, in den Dachstuhl. Dieser hat zwei Etagen und eine schöne Aussicht über den Marktplatz. Dicke Pfeiler tragen das Dach. „Die Tragekonstruktion des Dachstuhls ist über 400 Jahre alt und die Eichenbalken sind immer noch intakt“, sagt Rogg.

