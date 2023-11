MZ-Lokalredaktion hat neue  stellvertretende Leiterin

Verena Kaulfersch ist neue stellvertretende Leiterin der Lokalredaktion in Memmingen

06.11.2023 | Stand: 11:14 Uhr

Ein paar Neuigkeiten gibt es in unserer Redaktion zu vermelden: Volker Geyer möchte unter anderem aus gesundheitlichen Gründen beruflich kürzer treten und seine Wochenarbeitszeit etwas reduzieren. Im Zuge dessen gibt der 57-Jährige auf eigenen Wunsch seinen Posten als stellvertretender Leiter der MZ-Lokalredaktion ab, den er fast 20 Jahre inne hatte. Er wird aber weiterhin über das Geschehen in unserer Region berichten.

Volker Geyer Bild: C.Geyer

Nachfolgerin wird Verena Kaulfersch. Die Stadt und das Unterallgäu sind für sie bestens bekanntes Terrain – war Memmingen doch ihre Heimatredaktion während des Volontariats, bei dem sie das journalistische Handwerkszeug erlernte. Nach dem Abschluss ihres Germanistik-Studiums in Augsburg kehrte die 38-Jährige im Jahr 2015 zurück, gehört seither fest zum Team und steht nun dessen Leiterin Maike Scholz zur Seite.

Andreas Berger Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Nach Kempten gewechselt ist Andreas Berger (45) und arbeitet dort nun in der Redaktion Allgäu-Rundschau, die allgäuweit erscheint. In Memmingen ist er dennoch immer wieder, etwa wenn er über den Flughafen schreibt und über den Allgäuer Tierskandal, dessen Prozesse am Landgericht Memmingen verhandelt werden. Berger war im Mai 2021 zur Memminger Zeitung gekommen.