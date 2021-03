Regierungsflugzeug übt am Flughafen Memmingen

Warum die Bundeswehr den Flughafen Memmingen immer öfter nutzt und welche Manöver sie dort fliegt. Die Palette der anfliegenden Militärmaschinen ist groß.

Der Flughafen Memmingen ist zwar schon seit 2004 kein Fliegerhorst mehr – dennoch kann man regelmäßig Maschinen der Bundeswehr auf dem Allgäu Airport beobachten. Und es werden jedes Jahr mehr. Das zeigt ein Blick in die Statistik des Flughafens. Waren es im Jahr 2017 noch 532 Flugbewegungen mit Militärmaschinen, belief sich diese Zahl im Jahr 2020 auf 866. Heuer waren es in den ersten beiden Monaten bereits 114 Flugbewegungen der Streitkräfte. Woran liegt der aufsteigende Trend? Spielt da am Ende sogar Corona eine Rolle? Schließlich ist wegen der Pandemie die Zahl der zivilen Flüge auch am Allgäu Airport stark zurückgegangen. Somit könnten die Militärmaschinen ein größeres Zeitfenster nutzen. Wir haben beim Flughafen nachgefragt.

„Die steigenden Flugbewegungen der Bundeswehr haben weniger mit Corona zu tun. Eher mit dem Ausbau des Flughafens“, sagt Airport-Sprecherin Marina Siladji. So sei etwa die Start- und Landebahn im Jahr 2019 verbreitert worden. „Auch die Erfahrung der Bundeswehr, dass die Abfertigung in Memmingen optimal funktioniert“, trägt laut Siladji sicher dazu bei, dass das Militär regelmäßig den Allgäu Airport anfliegt.

Fliegende Intensivstation macht Station in Memmingen

Und für welche Zwecke nutzen die Militär-Piloten den hiesigen Flughafen? Die Gründe sind vielfältig, wie die Sprecherin weiter erläutert. So sei das Transportflugzeug „A 400 M“ ein regelmäßiger Gast – zum Beispiel für den Rückflug von Soldaten aus Krisengebieten. Auch diverse Minister sind bereits über den Flughafen Memmingen nach Bayern gereist. „Ein Highlight für uns war letztes Jahr der Besuch des ,A310 Medevac’, einer fliegenden Intensivstation zur Verlegung von Intensivpatienten in das Bundeswehrkrankenhaus in Ulm“, sagt Siladji.

Ebenfalls regelmäßig am Airport zu sehen seien die kleinen Maschinen vom Typ M 28, mit denen Fallschirmspringer aus der Kaserne in Altenstadt ihr Sprungtraining absolvieren. Zudem gebe es viele weitere Trainingsflüge. Als Beispiel kann hier der sogenannte Low Approach genannt werden. Dabei wird die Landebahn – ohne aufzusetzen – in geringer Höhe überflogen. Auf diese Weise bleiben die Piloten in Übung.

Nagelneuer A 350 der Bundeswehr war auch schon am Allgäu Airport

Letztlich hat nach Siladjis Worten eigentlich die gesamte Palette der Bundeswehr-Maschinen schon am Allgäuer Flughafen vorbeigeschaut. Die Liste reiche von Hubschraubern über Kampfjets bis hin zu großen Flugzeugtypen wie den Airbus A 340. Vor wenigen Tagen war sogar schon der nagelneue A 350 der Bundeswehr da (siehe Foto). Er hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern.

Bleibt noch die Frage: Mit welchem Vorlauf meldet sich die Bundeswehr am Airport an? „Das ist sehr unterschiedlich“, sagt die Sprecherin: „Manchmal schon einige Tage vorher, manchmal aber auch kurzfristig.“ Besondere Flüge, wie die oben genannte „Fliegende Intensivstation“, werden aber frühzeitig angemeldet, sodass entsprechende Vorbereitungen getroffen werden können. Im Übrigen zahle die Bundeswehr für die Nutzung des Airports nicht mehr oder weniger Gebühren als zivile Fluggesellschaften. „Es gibt eine behördlich genehmigte Entgeltordnung“, sagt Siladji, „an die sich alle Kunden halten müssen.“