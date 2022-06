Wie soll es mit diesem Bahnübergang weitergehen?

Nach dem tödlichen Unfall an der Eisenbahnkreuzung in Heimertingen soll die Überquerung für alle Verkehrteilnehmer sicherer werden. Was sich dort ändern könnte.

03.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Im vergangenen Sommer verunglückte ein 13-jähriger Junge am Bahnübergang Reuteweg tödlich. Seitdem ist die Eisenbahnkreuzung in den Fokus gerückt. „Wir wollen den Übergang dort sicherer machen“, sagt Paul Schiele. Er leitet die Abteilung Infrastruktur der SWU Verkehr (Stadtwerke Ulm), die an dem Projekt Regio S-Bahn Donau-Iller beteiligt ist. Schiele präsentierte jetzt während einer Versammlung im Mehrzweckraum der Turnhalle Heimertingen mögliche Neuerungen rund um den Bahnverkehr im Ort.

Der Bahnübergang könnte abgebaut werden

Bei der Veranstaltung für Eigentümer und Landwirte, die in der Nähe der Bahnlinie Grundstücke haben, stellten Vertreter der Deutschen Bahn, der Regio-S-Bahn und der Tiefbauabteilung des Landratsamtes Unterallgäu erste Überlegungen vor. Damit die Gefahr für einen Unfall so gering wie möglich wird, ist die Auflösung des Bahnübergangs angedacht.

Projekt Memminger Halte: Heimertingen soll eine Zug-Haltestelle bekommen

Die Planungen gehen Hand in Hand mit dem Bau einer S-Bahn-Haltestelle in Heimertingen für das Projekt „Regio S-Bahn Donau-Iller“. Beide Projekte greifen dabei ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. „Aber die Finanzierung ist getrennt“, sagt der Abteilungsleiter.

Um einen Bahnübergang abzubauen, braucht es Alternativen für Radfahrer, Fußgänger und den landwirtschaftlichen Verkehr, der normalerweise dort unterwegs ist, erklärt Schiele.

Damit Passagiere die Bahnsteige ungehindert erreichen können, ist an der Haltestelle eine Unterführung für Radfahrende und Fußgänger vorgesehen. Sie könnte im Bereich zwischen den Straßen Galgenbergweg, Am Bahnhof und Reuteweg gebaut werden.

Unterführungen für Radfahrer, Fußgänger und den landwirtschaftlichen Verkehr

Für den landwirtschaftlichen Verkehr stellt ein Vertreter der Deutschen Bahn eine weitere Unterführung vor. Diese könnte südlich außerorts verlaufen. Das heißt aber auch, dass es für die Landwirte Einschnitte geben könnte, geben Grundbesitzer in der Veranstaltung zu bedenken: zum einen durch einen entstehenden Umweg und zum anderen durch Bebauung der Grundstücke unter anderem durch einen dann nötigen Ausbau der Straße, auf der die landwirtschaftlichen Fahrzeuge rollen würden.

Wenn diese Unterführung für den landwirtschaftlichen Verkehr nicht kommt, könne das allerdings erhebliche Auswirkungen auf das Projekt „Regio S-Bahn Donau-Iller“ haben. Denn in den ursprünglichen Plänen für den Bahnhof in Heimertingen ist nicht nur der Ausbau der Zugstrecke Ulm-Kempten auf zwei Gleise vorgesehen, sondern auch der Ausbau des Schülerverkehrs in beide Richtungen. „Die Voraussetzung dafür ist aber, dass die Züge auf der Strecke wenden können“, sagt Schiele. Damit ist gemeint, dass der Zug hält und der Lokführer in den Triebwagen am anderen Zugende steigt, um wieder in die andere Richtung fahren zu können. Das sei in Heimertingen technisch aber erst möglich, wenn der Bahnübergang aufgelöst wird.

„Wenn sich die Bürgerinnen und Bürger von Heimertingen also gegen eine Auflösung der Bahnschranke entscheiden, könnte das Projekt der Memminger Halte auf der Kippe stehen“, sagt Dr. Oliver Dümmler vom Projekt „Regio-S-Bahn Donau-Iller“. Denn wenn das geplante Finanzierungsmodell nicht durchgesetzt wird, steigen die Kosten.

„Deswegen wollen wir diese Vorschläge diskutieren und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden“, sagt Bürgermeister Josef Wechsel. Die Gemeinde und der Gemeinderat müsse sich in der kommenden Zeit entscheiden, ob sie diesen Weg gehen wollen und überlegen, wie die Straßenführung für alle Beteiligten sinnvoll sei. Das Thema werde auch in der kommenden Gemeinderatssitzung angesprochen.

Die Kosten für die Unterführungen könnte die Deutsche Bahn, der Freistaat Bayern und der Bund übernehmen

Die Kosten für eine zweite Unterführung seien zwar hoch – würden die Gemeinde Heimertingen finanziell aber nicht belasten. Denn die Finanzierung würde nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz vollständig übernommen werden von Bund, Deutscher Bahn und dem Freistaat Bayern.

Eine andere Überlegung, die in der Veranstaltung angesprochen wurde: Könnte man die Halbschranke am Bahnübergang durch eine Vollschranke ersetzen? Das ist laut Schiele keine Lösung: Es stehe im Konflikt mit den geplanten Baumaßnahmen: Die Zug-Wende sei dann nicht möglich. Zudem wären die Wartezeiten an der Schranke zu lang, die Finanzierung beispielsweise der Signaltechnik und der Fußgängerunterführung müsse von der Gemeinde übernommen werden.