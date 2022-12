Reh getötet: Polizei sucht Wilderer in Schlingen

Die Polizei in Bad Wörishofen sucht einen Wilderer: Ein Jagdpächter hat in Schlingen ein erschossenes Reh gefunden.

04.12.2022 | Stand: 12:09 Uhr

Im Tatzeitraum von Donnerstag auf Freitag wurde in einem Jagdrevier südwestlich von Schlingen (Landkreis Unterallgäu) ein erschossenes Reh aufgefunden, teilt die Polizei mit. Der zuständige Jagdpächter gab an, dass das Reh mit einem gezielten Schuss in die Schulter von einem bislang unbekannten Täter erlegt wurde.

Die Polizei in Bad Wörishofen sucht Zeugen. Telefonnummer: 08247/96800.

