Reinhold Messner und der Nanga Parbat

Bergsteiger Reinhold Messner begeistert in Memmingen das Publikum mit seinem Porträt des Nanga Parbat. „Mein Schicksalsberg“ betitelt er den 8000er im Himalaya.

16.11.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der Mann ist faszinierend – als Bergsteiger und als Vortragsredner. In der ausverkauften Stadthalle Memmingen begeisterte Reinhold Messner das Publikum mit seinem Porträt des Nanga Parbat. „Mein Schicksalsberg“ betitelte er den 8000er, angelehnt an die Tragödie von 1934, als fast eine komplette deutsche Expedition ausgelöscht und der 8125 Meter hohe Gipfel daraufhin als „Schicksalsberg der Deutschen“ betitelt wurde.

Reinhold Messner (rechts) beim Vortrag in der Memminger Stadthalle. Bild: Roland Schraut

Das Gelände um den Nanga Parbat ist die Region auf der Erde mit den größten Höhenunterschieden. Zum 25 Kilometer entfernten Indus-Tal sind es 7000 Meter. Und die Rupal-Flanke ist mit 4500 Metern die höchste Steilwand.

Am Berg gibt es unzählige Tote

Bereits im Jahr 1895 erreichte der Engländer Albert Mummery eine Höhe von 6600 Meter – bevor er verschwand. 1932 und 1939 versuchten sich sechs deutsche Expeditionen erfolglos, mit unzähligen Toten. Karl Herrligkoffer, Halbbruder des damals verunglückten Willy Merkl, führte dieses Vermächtnis fort. Bei einer von ihm geleiteten Expedition gelang Herrmann Buhl die Erstersteigung – nach einem unglaublichen Alleingang auf einem kleinen Podest in 8000 Metern Höhe nächtigend, im Stehen. Er hatte dem Expeditionsleiter den Gehorsam verweigert und war, aufgeputscht mit Pervitin, einfach weitergestiegen bis zum Gipfel, den er abends erreichte.

Herrligkoffer hatte auch die Regie, als die beiden Messner-Brüdern 1970 zum höchsten Punkt gelangten. Um das Schicksal von Günther Messner, im Abstieg von einer Lawine begraben, gab es zunächst Rätselraten und „Verschwörungstheorien“, so Reinhold Messner beim Vortrag. Doch seit die Leiche 2005 auftauchte, ist alles geklärt.

Seine eigene Tragödie im Abstieg, die Suche nach seinem Bruder, sechs Tage ohne Nahrung, bevor er halb tot von Bergbauern aufgelesen wurde, war der wohl erschütterndste Teil des Vortrages. Unglaublich, was ein Mensch aushalten kann. 1978 kam Reinhold Messner noch einmal zum Nanga Parbat zurück. Nun gelang ihm der erste Vollständige Alleingang auf einen 8000er.

Riesige Expeditionen mit Armeen von Trägern

Interessant auch, wie sich die Herangehensweise an Bergriesen änderte: Zunächst riesige Expeditionen mit Armeen von Trägern, die den Berg belagerten. Dann die Entwicklung zu blitzschnellen Solo-Begehungen, Wetterfenster nutzend, alles im Rucksack dabei, wie bei einer Tour auf einen Allgäuer Gipfel. Unglaublich.

Skurril mutet heute die Kommunikation an, auch noch in der 1970er Jahren. Die Funkgeräte waren fünf Kilogramm schwer, weiter oben nicht mehr transportabel. Das Basislager ließ nachts Raketen steigen. Blau: Wetterbericht gut. Rot: schlecht. Warum 1970 eine rote Rakete stieg, obwohl das Wetter gut war und die Messner-Brüder ins Drama trieb – Fragen, die sich nie mehr beantworten lassen. Bewegend auch die Bilder, als Messner mit sechs Geschwistern zum Nanga Parbat fuhr, damit sie sich vor Ort zusammen von ihrem Bruder Günther verabschieden konnten.

Messner fördert Schulprojekte rund um den Berg

Inzwischen fördert Messner Schulprojekte rund um den Nanga Parbat. Und überzeugt in zähen Verhandlungen die Dorfältesten (Messner humorvoll: „Ich gehöre inzwischen ja auch dazu“), auch Mädchen eine Schulbildung zu ermöglichen.

Reinhold Messenr fördert inzwischen Schulprojekte rund um den Nanga Parbat. Bild: Roland Schraut

Am Ende des Vortrags wagt sich Messner auf philosophisches Terrain. Bezeichnet sich selbst als „Positivisten“, also einen Menschen, der nur das sinnlich Wahrnehmbare und Prüfbare akzeptiert. Was ihn nicht daran hindert, über Unendlichkeit und nicht wahrnehmbare Kräfte im Jenseits nachzudenken.