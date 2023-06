Reisebus mit 30 Kindern hat Panne auf der A7 bei Fahrt nach Hessen

30 Kinder sitzen im Bus zurück nach Hessen. Sie unterhalten sich auch über ihre vergangene Reise. Dann platzt am Bus ein Hinterreifen.

12.06.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Ein Reisebus mit 30 Kindern war am frühen Sonntagnachmittag, 11.6.2023, auf der Heimreise nach Hessen. Der Bus war in Richtung Norden auf der Autobahn A7 in Höhe Bad Grönenbach unterwegs, da platzte hinten links ein Reifen.

Der 55-jährige Busfahrer schaffte es, sein Fahrzeug kontrolliert auf dem Pannenstreifen anzuhalten. Die Kinder wurden hinter der Leitplanke in Sicherheit gebracht und ein nahegelegener Pannendienst verständigt.

Feuerwehr Dietmannsried und Feuerwehr Bad Grönenbach helfen auf der A7

Um einen möglichst gefahrlosen Reifenwechsel zu gewährleisten, sicherten die Feuerwehren aus Dietmannsried und Bad Grönenbach die Gefahrenstelle ab. Sie sperrten den rechten Fahrstreifen und den Pannenstreifen für etwa eine Stunde. Anschließend konnten die Kinder ihre Heimreise unbeschadet und um ein Abenteuer reicher fortsetzen.