Reiten: Sebastian Honold bei Meisterschaft erfolgreich

Der 15-Jährige aus Memmingen springt mit seinem Pferd „Lacrosse“ bei der Landesmeisterschaft auf Rang fünf. Er stammt aus einem bekannten „Stall“.

Eine dermaßen reitsportbegeisterte und erfolgreiche Familie gibt es in Memmingen nur einmal. Sie ist am Oberen Eschhaldenweg zu finden. Dort befindet sich der Reitstall von Meike und Benjamin Honold. Während der Papa auf herausragende internationale Erfolge zurückblicken kann, sorgen nun auch die Söhne Tim (19) und Sebastian (15) für starke Ergebnisse im nationalen Turniersport. Bei den Landesmeisterschaften Baden-Württemberg in Ichenheim (bei Offenburg) sorgte jetzt „Basti“ mit Großpferd „Lacrosse“ für ein beeindruckendes Resultat.

Eigentlich ist Sebastian Honold ja noch Ponyreiter

Eigentlich ist Sebastian noch Ponyreiter und war dort auch für den Start vorgesehen. Seine „Penny Lane“, mit der er vergangenes Jahr bei der Pony-Landesmeisterschaft in Überlingen siegreich war, ist jedoch bereits im betagten Alter von 20 Jahren. Auch wenn sie noch topfit ist, wollte Sebastian Honold ihr den Turnierstress nicht mehr zumuten und übergab die Stute vor wenigen Wochen an seinen kleinen Bruder Max, den jüngsten Spross der Familie Honold.

Der große Bruder Tim, der im vergangenen Jahr erfolgreich zahlreiche Große Preise bestritt, übergab daraufhin seinen Wallach „Lacrosse“, den er selbst bis zur Klasse S** ausgebildet hat, an seinen Bruder Sebastian.

Sein Bruder Tim tritt bereits im Profi-Lager an

Tim Honold hatte zur Juniorenzeit sein damaliges Erfolgspferd „Casinos Rubin“ , mit dem er international erfolgreich bis zur schweren Klasse unterwegs war, von seinem Vater Benjamin übernommen. Da Tim nun ins Profi-Lager gewechselt ist und sich neben den großen Preisen auch der Ausbildung von jungen Pferden widmet, war es für ihn eine Selbstverständlichkeit, seinem jüngeren Bruder wieder einen zuverlässigen Partner unter dem Sattel zu verschaffen.

Erstmalig durfte Sebastian Honold nun bei der Landesmeisterschaft beim Championat U 16 starten. Es beinhaltet ein L-Springen und zwei M-Springen auf Großpferden für Junioren unter 16 Jahren. Honold hatte zuvor erst an einem M-Springen teilgenommen. Dennoch erreichte er auf Anhieb am ersten Turniertag den sechsten Platz im M-Springen.

Honold startet für die RSG Dettinger Alb

Am Folgetag startete er mit Lacrosse im Finale des M-Springens und war mit Rang sieben erneut platziert. Diese Erfolge reichten für einen fünften Platz in der Gesamtwertung des Championats. Honold startet für die RSG Dettinger Alb. Der braune Wallach Lacrosse ist zehn Jahre alt und dank der Vorarbeit seines Bruders Tim sehr turniererfahren.

Bei diesen Brüdern und den engagierten Eltern wird es keine Überraschung sein, wenn auch der jüngste Spross Max mit seinen neun Jahren bald auf sich aufmerksam machen wird. Und wer weiß? Der Familientradition folgend, wird er vielleicht eines Tages von Bruder Sebastian den Wallach Lacrosse bekommen.