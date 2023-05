27 Prüfungen stehen bei Reitturnier in Babenhausen auf dem Programm

Am Wochenende wird in Babenhausen wieder ein großes Spring- und Dressurturnier ausgetragen. 800 Teilnehmer gehen an den Start.

10.05.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Der Reitverein Babenhausen startet am Wochenende in die Turniersaison 2023. Ab Freitag, 12. Mai, findet im Reitstadion an der Bahnhofstraße das große „Stutbuchturnier“ (kombiniertes Spring- und Dressurturnier) bis zur mittelschweren Klasse statt. Laut Vereinsvorsitzendem Thomas Bommel-Escher ist das Interesse in Reiterkreisen riesig. Mehr als 1300 Startplätze mit mehr als 800 Teilnehmern seien für dieses Turnier vergeben worden. Dotiert ist das Spring- und Dressurturnier mit einem Preisgeld von insgesamt mehr als 8000 Euro. Turnierbeginn ist am Freitag um 8 Uhr mit Prüfungen Dressur und Springen bis zur mittleren Klasse.

Highlights am Sonntag in Babenhausen

Am Samstag und Sonntag gibt es den ganzen Tag Reitsport in unterschiedlichen Klassen. Als Highlights gelten die Dressurprüfungen der Klasse M* am Sonntag ab 12 Uhr und eine Springprüfung der Klasse M** mit Stechen am Sonntag ab 17 Uhr. Die Gastronomie hat das ganze Wochenende geöffnet. Der Eintritt in das Turniergelände ist kostenfrei. Dies ist bereits die fünfte Veranstaltung im neuen Reitstadion in Babenhausen, das 2022 mit einem neuen Sandplatz eröffnet wurde.