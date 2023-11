Rekordbesuch bei Bürgerversammlung in der Stadthalle

Memminger zeigen großes Interesse an aktuellen städtischen Themen. Sie wollen Informationen und sind neugierig auf den neuen Oberbürgermeister Jan Rothenbacher.

27.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

„So viele Besucher hatten wir noch bei keiner Bürgerversammlung“, stellte Zweite Bürgermeisterin Margaretha Böckh bei der offiziellen Begrüßung im Großen Saal der Memminger Stadthalle erfreut fest und ahnte auch den Grund für den Zulauf. Knapp 500 Bürgerinnen und Bürger verfolgten aufmerksam das Informationsangebot der Stadt und wollten ihrem neuen Oberbürgermeister bei der Fragerunde auf den Zahn fühlen. Jan Rothenbacher ist erst seit März dieses Jahres im Amt, vermittelte aber in seinem Vortrag und der anschließenden Fragerunde den Eindruck, dass er in seinem neuen Amt längst angekommen ist. Er zeigte auf, dass die Stadt für die Zukunft gut gerüstet sei.

Feuerwehr und Johanniter auf dem Vorplatz

Auf dem Weg in die Stadthalle konnten die Besucher auf dem Vorplatz nostalgische und aktuelle Einsatzfahrzeuge der Johanniter und der Memminger Feuerwehr besichtigen. Einsatzkräfte der beiden Organisationen standen für Fragen und Besichtigungen bereit. Am Eingang der Stadthalle bekam jeder Besucher ein Informationspaket überreicht und wurde persönlich durch den Oberbürgermeister begrüßt. An 20 Informationsständen präsentierten sich zahlreiche Ämter und Einrichtungen der Stadt, darunter das Klinikum, Kindertageseinrichtungen, Hoch- und Tiefbau sowie der Seniorenbeirat. Auch das Landestheater Schwaben und die Bundeswehr nutzten die Gelegenheit, die Bürgerschaft zu informieren.

Oberbürgermeister schüttelt jedem die Hand

Manuel Dehn (39) kam beispielsweise zur Veranstaltung, um sich über die aktuellen stadtpolitischen Themen und die Haushaltsentwicklung zu informieren. Rudi Würstle (75) interessierten Verkehrsfragen und er war wie viele andere Besucher gespannt auf den ersten Auftritt des Oberbürgermeisters bei einer Bürgerversammlung. Jan Rothenbacher schüttelte währenddessen noch immer die Hände der ankommenden Besucher. „Wir wollen offensiv informieren und die Entscheidungen der Stadt transparent machen. Ich freue mich vor allem auf den Dialog mit der Bürgerschaft“, erklärte der Oberbürgermeister kurz vor Beginn der Veranstaltung.

Bauvorhaben, Verkehrsplanung und Flüchtlingsunterkünfte

In den folgenden 75 Minuten erfuhren die Besucher eine regelrechte „Druckbetankung“ mit allen relevanten Themen der Stadt. Rothenbacher informierte über sämtliche abgeschlossenen, laufenden oder in Planung befindlichen Bauvorhaben. Im Bereich der Stadtplanung ging er insbesondere auf die Neugestaltung des Weinmarkts und die Entwicklung neuer Wohngebiete im Grenzhofareal und der Allgäuer Straße West ein. Der bestehende Flächennutzungsplan werde derzeit überarbeitet und soll 2025 rechtswirksam werden. Für die meisten Besucher war die Information neu, dass bis Jahresende in der Alpenstraße eine temporäre Containeranlage für bis zu 200 Flüchtlinge errichtet werden soll. Eine zweite Containeranlage in der Woringer Straße sei in Planung. Die Kosten übernimmt jeweils die Regierung von Schwaben. Ausführlich informiert wurde über die Planungen zur Feier des 500-jährigen Jubiläums der Zwölf Artikel. Mit der Kramerzunft habe die Stadt den wohl ältesten Ort der Demokratie in Bayern, sagte Rothenbacher.

Gute Noten bekam Oberbürgermeister Jan Rothenbacher bei seiner ersten Bürgerversammlung in der Memminger Stadthalle. Mit einer Rekordbeteiligung von fast 500 Bürgern war es die am besten besuchte der letzten Jahre. Bild: Werner Mutzel

Fragerunde mit OB und Referatsleitern

Der zweite Teil der Versammlung war für Fragen der Bürger an den OB und die Referatsleiter reserviert. Eine Stunde lang wurden zuvor eingereichte Fragen oder Beiträge aus dem Kreis der Besucher behandelt. Naturgemäß drehten sich viele Fragestellungen um aktuelle oder geplante Straßenbaumaßnahmen, die von Referatsleiter Urs Keil beantwortet wurden. Der desolate Zustand der Bismarckstraße im Bereich des Klinikums sei bekannt, aber die Mittel seien begrenzt und zuvor müsse die Nachnutzung des Klinikums geklärt sein. Ein 18-jähriger Schüler bemängelte, dass Memmingen mehr für Jugendliche tun müsse und perspektivisch die Stadt als Hochschulstandort deutlich an Attraktivität gewinnen würde. Dem pflichtete Jan Rothenbacher bei, man sammle bereits stichhaltige Argumente, um den Freistaat Bayern zu überzeugen. Den Wunsch der Türkisch-Islamischen Gemeinde, bei ihrer Moschee in der Schlachthofstraße ein Minarett zu bauen, hinterfragte ein weiterer Bürger. Man sei in Gesprächen mit der Gemeinde und werde dies auch im Stadtrat politisch diskutieren, erklärte Rothenbacher. Andererseits sei die Stadt eben auch Verwaltungsbehörde und prüfe aufgrund des Baurechts.

Oberbürgermeister hinterlässt souveränen Eindruck

Am Ende der Veranstaltung sind sich Manuel Dehn und Rudi Würstle einig: Es war eine sehr informative Veranstaltung. Der neue Oberbürgermeister habe umfassend Auskunft gegeben und einen souveränen Eindruck hinterlassen.