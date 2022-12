Rentner in Bad Wörishofen von fremder Person vor dem Fenster geweckt

Ein Fremder hat mit einer Taschenlampe durch das Schlafzimmerfenster eines 78-Jährigen in Bad Wörishofen geleuchtet. Als der Rentner aufwachte, verschwand er.

09.12.2022 | Stand: 13:43 Uhr

Eine unbekannte Person ist am frühen Mittwochmorgen in Badwörishofen vor dem Schafzimmerfenster eines 78-Jährigen gestanden und hat mit einer Taschenlampe hineingeleuchtet. Nach Angaben der Polizei stand er auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses in der Hermann-Aust-Straße. Das Licht weckte den Rentner. Der ungebetene Gast verschwand daraufhin. Zu einem Einbruch kam es daher nicht.

Einbrüche sind im Winter keine Seltenheit

Die Polizei Bad Wörishofen bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. Außerdem weißt sie auf die aktuell erhöhte Gefahr von Wohnungseinbrüchen in der dunklen Jahreszeit hin. Sollten verdächtige Vorgänge wahrgenommen werden, sollte per Notruf (110) umgehend die Polizei alarmiert werden.

