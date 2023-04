Großeinsatz am Allgäu Airport? Darum heulen am Freitag die Sirenen

Rund um den Flughafen Memmingen wird es am Freitag laut. Heulende Sirenen und viel Blaulicht werden zu hören und zu sehen sein. Das steckt dahinter.

17.04.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Obacht wer am Freitagabend, 21. April, rund um den Flughafen Memmingen unterwegs ist. Dort kann es lauter werden und zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund dafür ist eine groß angelegte Notfallübung.

Das ist das Einsatz-Szenario am Flughafen Memmingen

Das wird simuliert: Ein Flugzeug mit 79 Passagieren kommt bei der Landung von der Piste ab und prallt in den nahen Wald. Sofort sind alle verfügbaren Rettungskräfte im Einsatz. Dieses Szenario wird am Freitag, 21. April, am Flughafen Memmingen auf den Prüfstand gestellt.

Im Rahmen einer groß angelegten Notfallübung sollen das Zusammenspiel der Helfer sowie ihre Kommunikation getestet werden. Der aktuelle Flugbetrieb ist davon nicht betroffen, informiert der Allgäu Airport.

Die Martinshörner werden rund um den Allgäu Airport zu hören sein

Gegen 18.30 Uhr werden die Martinshörner ertönen. Der „Unfall“ wird sich im Südbereich des Flughafens abspielen. Ziel dieser Notfallübung, die auf Empfehlung der Internationalen Zivilluftfahrt Organisation (ICAO) in regelmäßigen Abständen umgesetzt wird, ist es, das Zusammenspiel der Rettungskräfte zu überprüfen.

„Von großer Bedeutung ist dieses Mal, den neu erworbenen Digitalfunk zwischen der Flughafenfeuerwehr und den freiwilligen Einsatzkräften zu testen“, erläutert Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid. Gerade die enge Abstimmung mit den Helfern sei entscheidend. Zudem werde geprobt, wie eine große Anzahl von Vermissten in unwegsamem Gelände gefunden werden kann. Dafür ist erstmals eine Drohnengruppe im Einsatz.

Verkehrsbehinderungen: Der Flubetrieb soll aber nicht beeinträchtigt sein

Die Übung beginnt um 18.30 Uhr und soll laut Mitteilung gegen 20 Uhr beendet sein. Es nehmen rund 100 Rettungskräfte der verschiedenen Organisationen teil. Der Flugbetrieb werde dadurch nicht beeinträchtigt.