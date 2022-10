Rettungsfahrzeuge so weit das Auge reicht beim Kreisfeuerwehrtag in Ottobeuren

Am Samstag führen Rettungsdienste ihre neuesten Spezialmaschinen vor, am Sonntag treffen scih Oldtimer in Ottobeuren.

Von Uwe Hirt

03.10.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Zahlreiche Infos über den aktuellen Stand der Rettungstechnik gab es beim Kreisfeuerwehrtag zum Auftakt in das Festwochenende der Freiwilligen Feuerwehr Ottobeuren. Die Jugendfeuerwehren aus dem Unterallgäu trafen sich mit einer Mannschaft aus dem benachbartem Österreich, um sich beim Spiel ohne Grenzen zu messen. Das THW zeigte einen Einsatz mit einer Drohne.

