Das neue Verteilzentrum samt Hochregallager der Firma Dachser im Gewerbegebiet-Nord in Memmingen ist so gut wie fertig. Das Unternehmen will nun aber auf eine Begrünung der Außenfassade aus statischen Gründen verzichten. Das stieß bei den Mitgliedern des Bau- und Umweltausschusses auf Unverständnis.