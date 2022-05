Wer will Pilot auf drei Rädern werden? Rikscha-Fahrer für Memmingen gesucht

Lebensfreude auf der Straße: Ehrenamtliche fahren alte Menschen mit einer Rikscha durch Memmingen und in die Umgebung. Jetzt werden weitere Fahrer gesucht.

02.05.2022 | Stand: 17:42 Uhr

Einmal habe sie ein älteres Ehepaar in der Rikscha durch Memmingen gefahren. Die beiden hätten die ganze Fahrt über Händchen gehalten. Er leide an Demenz und werde im Pflegeheim betreut, sie lebe noch in der eigenen Wohnung – und an diesem Tag besuchte sie ihren Mann in Memmingen. Als Christine Turkovic von diesem Erlebnis erzählt, strahlen ihre Augen. Solch schöne Erlebnisse gebe es immer wieder, wenn sie Senioren mit der Rikscha umherfährt. Christine Turkovic ist ehrenamtliche Pilotin der Initiative „Radeln ohne Alter“ des Rotary-Clubs Memmingen. Ziel ist, Menschen aus Senioren- und Pflegeheimen eine Abwechslung zu bieten und sie in dem Dreirad durch die Stadt und die Umgebung zu fahren.

Und dafür werden nun weitere Ehrenamtliche gesucht, sagt Marcus Geske vom Rotary-Club. Schon ein, zwei Stunden seien für die älteren Menschen schön. Der Aufwand für Helferinnen und Helfer sei also nicht sehr hoch. Aber auch längere Fahrten sind möglich. Christine Turkovic ist einmal mit einer Seniorin bis nach Herbisried bei Bad Grönenbach gefahren – zum Eisessen. Weil beide darauf Lust hatten. Für die knapp 50 Kilometer und die Einkehr waren sie vier bis fünf Stunden unterwegs. Das sei bisher ihre längste Fahrt gewesen. Dabei könnten schöne Gespräche entstehen, sagt die Pilotin – die Rikscha-Fahrer werden Piloten genannt.

Die Helferinnen und Helfer arbeiten selbstständig. Sie tragen in einer Datei ein, wann sie Zeit haben, und nehmen dann Kontakt mit einem Heim auf. Derzeit arbeitet der Rotary-Club dafür mit den Einrichtungen der Diakonie, der AWO, dem Bürgerstift und St. Ulrich zusammen. Dort werden die Bewohner gefragt, wer Lust hat, zu dieser Zeit mitzufahren. Dann holt der Pilot die Rikscha in der Garage an der Steinbogenstraße ab und steuert dann das jeweilige Heim an.

Lesen Sie auch: Wohnen mit Service: Neue Wohnungen für Senioren in Boos

Manchmal hätten die Seniorinnen und Senioren selbst Zielwünsche, sagt Geske. Mal zu Verwandten, mal in den Wald, mal zum Friedhof. Oder sie überlassen es den Piloten, wohin es gehen soll. Wenn die keine Idee haben, können sie auf eine Liste mit Reisezielen schauen, die bereits zusammengetragen worden sind.

Lesen Sie auch

Hilfsaktion für die Ukraine Eine 100.000-Euro-Spende

„Jeder, der Rad fahren kann, kann auch die Rikscha fahren“, sagt Marcus Geske. Dass die Fahrt auch mit zwei Gästen nicht zu anstrengend wird, dafür sorgt ein Elektromotor. Er hilft den Pilotinnen und Piloten auch, am Berg anzufahren. Weil die Lenkung gewöhnungsbedürftig ist, bekommen die Fahrer zuvor eine Einweisung. Dabei lernen sie auch die Details der Rikscha kennen wie Sonnendach, Sicherheitsgurte und Fußbrett. Und wenn es mal eine Panne gibt oder einen anderen Notfall, liegt eine Liste an Bord mit den wichtigsten Rufnummern.

Warum ist sie Rikscha-Pilotin geworden? Es war nach einer persönlichen Krise, sagt Christine Turkovic. Da habe sie über ihren eigenen Tellerrand schauen wollen und erkannt, dass es Menschen gibt, denen es noch schlechter geht. Denen habe sie helfen wollen. „Es macht mich wirklich zufrieden.“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".