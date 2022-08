Wie lange steht das Rössle in Babenhausen noch leer?

Babenhausen sucht noch immer nach einem neuen Pächter für das Gasthaus. Das historische Gebäude aus dem 17. Jahrhundert wurde erneut ausgeschrieben.

11.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Als vor Kurzem die Parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz auf Einladung des Grünen-Ortsverbands in Babenhausen zu Besuch war, saßen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der lockeren Gesprächsrunde auf dem Platz vor dem Gasthaus Rössle zusammen. Dort, wo früher einmal ein Biergarten war. Man schwärmte an diesem lauen Sommerabend gemeinsam von diesem Plätzchen und der prächtigen Kulisse des historischen Gebäudes aus dem 17. Jahrhundert. Und davon, wie schön es doch wäre, wenn an dieser Stelle wieder regelmäßig etwas geboten wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.