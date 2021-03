Gastronom Uwe Rohrbeck aus Memmingen zieht vor Gericht. Der Grund: Weil das Corona-Virus nicht im Vertrag aufgeführt wird, will die Allianz nicht einspringen.

06.03.2021 | Stand: 16:09 Uhr

Uwe Rohrbeck ist sauer. Vor ein paar Jahren hatte der Memminger Gastronom bei der Allianz eine sogenannte Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen. Diese greift, wie der Name schon sagt, in der Regel dann, wenn ein Betrieb aus Gründen, die der Betreiber nicht zu verantworten hat, geschlossen werden muss. So war das auch schon bei Rohrbeck im Jahr 2013, als seine Gastwirtschaft am Schrannenplatz niederbrannte.