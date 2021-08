Rollerfahrer bei Unfall nahe Kettershausen schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist bei einem Unfall zwischen Tafertshofen und Oberried (Unterallgäu) schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Hubschrauber abtransportiert.

27.08.2021 | Stand: 12:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in den frühen Abendstunden des Donnerstags hat sich ein Rollerfahrer schwere Kopfverletzungen zugezogen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr der 16-jährige Jugendliche von Tafertshofen kommend in Richtung Oberried. In einer Linkskurve kam er nach rechts in das Bankett ab und prallte frontal gegen einen Holzpfosten.

Passant fand den bewusstlosen Jugendlichen nahe Kettershausen

Im Anschluss wurde er von seinem Roller heruntergeschleudert und kam mit dem Kopf auf der Straße auf, wo er bewusstlos von einem Passanten aufgefunden wurde. Nachdem er auch keinen Helm trug, zog er sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg gebracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Verunglückte unter Alkoholeinfluss stand, keine Prüfbescheinigung besaß und der Roller nicht versichert war, berichtet die Polizei.

