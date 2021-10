„Rosenviertel“ in Memmingen: So soll ein Konzept gefunden werden

Memmingen möchte für die Zukunft des Rosenviertels einen zweistufigen Realisierungswettbewerb ausloben. Das sind die Inhalte und die Ziele.

15.10.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Wie soll das Quartier „Rosenviertel“ entwickelt werden? Konkret geht es um den Bereich zwischen Bahnhofstraße, Maximilianstraße, Heidengasse und Kalchstraße. Ein Gebiet, mit dessen Zukunft sich in Memmingen schon länger beschäftigt wird, das für kontroverse Diskussionen sorgte und jüngst auch wieder so manchem Mitglied des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses Sorgen bereitete. Die Stadt Memmingen möchte einen nicht offenen städtebaulichen Realisierungswettbewerb anschieben. Wie dieser aussehen soll, darüber informierte der städtische Leiter des Baureferates, Fabian Damm, das politische Gremium in der Sitzung am Mittwochabend.