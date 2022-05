Heruntergekommenes Rosenviertel: So könnte das Quartier in Memmingen mal aussehen

Mit einer Idee für das Rosenviertel in Memmingen haben Architekten überrascht. Hier die Pläne, auf deren Basis das Altstadt-Quartier umgestaltet werden soll.

Wie das Rosenviertel in Memmingen einmal aussehen könnte, zeigen die Arbeiten dreier Architekten-Büros. Sie haben das Quartier gegenüber dem Bahnhof, das derzeit wenig ansehnlich und von Leerstand geprägt ist, neu geplant und ihre Ideen in Modellen, Bildern und Skizzen festgehalten. „Es sind ganz hervorragende Entwürfe, die nun die Basis bilden zur Sanierung des Rosenviertels“, sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder. Das Quartier soll schon länger entwickelt und wiederbelebt werden. 14 Architekten-Büros hatten sich an diesem Realisierungswettbewerb der Stadt beteiligt, drei davon wurden nun am Donnerstagnachmittag von der Jury zu Siegern gekürt – alle landeten auf dem ersten Platz.

So könnte das Rosenviertel umgestaltet werden: Die drei Architekten-Büros hatten eine Idee, die von der Vorsitzenden der Jury, der Münchner Stadtplanerin Professorin Bü Prechter, als Geschenk dieses Wettbewerbs bezeichnet wurde: Die Gebäude, die an der Bahnhofstraße neu gebaut werden sollen, verlaufen dort, wo früher die Stadtmauer stand. Sie verlängern also die Linie der noch vorhandenen nördlich gelegenen Stadtmauer, die an der Kalchstraße endet. Bisher wird diese Linie vom Gebäude an der Bahnhofstraße Ecke Kalchstraße unterbrochen – was Bü Prechter nicht gefällt: „Wir haben hier die Chance, städtebaulich etwas zu korrigieren.“

In den Plänen rücken die Gebäude an der Bahnhofstraße also ein wenig nach hinten, weg von der Straße. Dadurch entsteht zwischen Rosenviertel und Mewo-Kunsthalle mehr Platz, wodurch die Halle besser zur Geltung komme. „Und das ist die richtige Lösung bei so einem historischen Erbe.“ Durch diese Idee „entsteht plötzlich etwas traumhaft Neues“, sagt Bü Prechter.

Die drei Architekten-Büros haben das Rosenviertel überwiegend kleinteilig geplant, damit das Quartier zur Struktur der Altstadt passt. Gleichzeitig könne es auch für sich allein stehen, als eigenständiges Quartier, sagt Andreas Buchner von F64-Architekten aus Kempten, die einen der ersten Plätze geholt haben. In den drei Entwürfen ist viel Grün zu sehen – vor allem an der Bahnhofstraße. In Innenhöfen, teilweise kleineren Plätzen innerhalb der neuen Bebauung sollen sich die Bewohner zurückziehen können.

Der Entwurf von F64 Architekten, Kempten, zeigt das Rosenviertel vom Bahnhof aus mit Blick auf die Ecke Maximilianstraße (links)/Bahnhofstraße (rechts). Bild: F64 Architekten

Das Modell von F64 Architekten, Kempten. In den Modellen der Sieger-Büros ist jeweils im rechten Bereich die Bahnhofstraße und rechts davon die Mewo-Kunsthalle zu sehen. Links ist jeweils das neu gestaltete Rosenviertel. Bild: F64 Architekten

Eine große Herausforderung: Die Aufgabe, die den Architekturbüros gestellt worden war, sei eine sehr schwierige gewesen, sagte Bü Prechter. „Die Anforderungen sind komplex“, sagte Schilder: Ein neues Quartier innerhalb der Altstadt, also zwischen bestehender Bebauung. Die neuen Gebäude müssten zu den benachbarten, teils historischen Häusern passen, aber dennoch modern sein. Dann mussten noch die Bedingungen der Stadt erfüllt werden, also Flächen für Gastronomie, 3500 Quadratmeter für Einzelhandel, ein Hotel mit 100 Betten und 5000 Quadratmeter für Wohnungen mit je zwei bis vier Zimmern. Gleichzeitig solle das neue Quartier die Innenstadt beleben und die Aufenthaltsqualität erhöhen. „Und auch die historischen Spuren in diesem Bereich sollen in der Planung berücksichtigt werden.“

Der Entwurf von deffner voitländer, München, zeigt das Rosenviertel vom Bahnhof aus gesehen mit Blick auf die Ecke Maximilianstraße (links)/Bahnhofstraße (rechts). Bild: deffner voitländer

Das Modell von deffner voitländer, München. In den Modellen der Sieger-Büros ist jeweils im rechten Bereich die Bahnhofstraße und rechts davon die Mewo-Kunsthalle zu sehen. Links ist jeweils das neu gestaltete Rosenviertel. Bild: deffner voitländer

Wie es jetzt weitergeht: Die Stadt wird den drei erstplatzierten Architekten-Büros mitteilen, welche Änderungen an den Plänen aus Sicht der Verwaltung nötig sind. Im 8. Juli wird es dann ein öffentliches Treffen geben, bei dem Memmingerinnen und Memminger den drei Büros Anregungen und Wünsche mitteilen können. Uhrzeit und Ort wird die Stadt noch bekannt geben. Danach sollen die drei Architekten-Büros die Forderungen von Stadt und Einwohnern in ihre Pläne einarbeiten. Die fertigen Arbeiten werden anschließend erneut von einer Jury begutachtet. Dann wird es nur noch einen Sieger geben, dessen Entwurf die Basis für die Umsetzung des neuen Rosenviertels liefern wird.

Der Entwurf des Büros sophie & hans, Berlin, zeigt das Rosenviertel vom Bahnhof aus mit Blick auf die Ecke Maximilianstraße (links)/Bahnhofstraße (rechts). Bild: sophie & hans

Das Modell von sophie & hans, Berlin. In den Modellen der Sieger-Büros ist jeweils im rechten Bereich die Bahnhofstraße und rechts davon die Mewo-Kunsthalle zu sehen. Links ist jeweils das neu gestaltete Rosenviertel. Bild: sophie & hans

Die drei Sieger-Büros: F64 Architekten aus Kempten mit Lars Consult aus Memmingen und Rainer Schmidt Landschaftsarchitekten aus München. Zudem deffner voitländer aus München. Und das Büro sophie & hans aus Berlin.

Ausstellung: Alle Wettbewerbsarbeiten sind ab sofort in einer Ausstellung in der Turnhalle der Alten Realschule, Buxacherstraße 8, bis Freitag, 3. Juni, zu sehen: Montag bis Freitag, 12 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag und am Feiertag von 12 bis 16 Uhr.

