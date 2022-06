Zwei Schäferhunde greifen Fünfjährigen an und verletzen ihn schwer - Halterin flieht

In Rot an der Rot bei Memmingen ist ein 5-jähriger Junge beim Spielen von zwei Hunden angegriffen worden. Er wurde schwer verletzt. Die Halterin flüchtete.

15.06.2022 | Stand: 10:44 Uhr

Der Fünfjährige spielte laut Polizeimitteilung am Sonntagmittag mit anderen Kindern auf einer Insel am Staudamm bei Rot an der Rot. Der Ort liegt gut 15 Kilometer westlich von Memmingen im Landkreis Biberach.

Unvermittelt seien zwei Schäferhunde aus dem Gebüsch heraus auf den Buben losgegangen, teilt die Polizei mit. Sie bissen den Fünfährigen in die Beine und verletzten ihn schwer. Der Vater des Jungen ging dazwischen und konnte die Hunde von seinem Kind trennen und wegtreiben.

Der Vater griff ein. Ihm gelang es, die Hunde vom Buben wegzutreiben.

Rot an der Rot: Junge von Hunden gebissen - Halterin flieht

Laut Polizei habe die Halterin der Hunde den Vorfall bemerkt. Sie wirkte aufgelöst und habe zugesichert, Hilfe zu holen. Doch stattdessen ergriff die Frau die Flucht. Mit ihrem Auto fuhr sie davon, berichteten Zeugen später der Polizei.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

etwa 45 bis 50 Jahre alt

dunkle Haare

hatte zwei Schäferhunde dabei

fuhr mit einem dunklen Auto davon

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht die Frau. Wer den Vorfall beobachtet hat, die Frau kennt oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Ochsenhausen unter der Telefon-Nummer 07352-202050 zu melden.

Zuletzt hatte es in Bayern Ende April einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damals hatte in Hof in Oberfranken ein Hund hat eine Dreijährige angefallen und dabei schwer im Gesicht verletzt. Das Tier biss dem Kind ins Gesicht und verletzte es an Wange, Lippe und Nase. Auch hier griff der Vater des Kindes ein und verhinderte noch Schlimmeres.

