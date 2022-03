Sanitäter in Memmingen soll Frau im Rettungswagen und zwei Kolleginnen missbraucht haben

Einem ehemaligen Rettungs-Sanitäter des BRK wird ab heute vor dem Landgericht Memmingen der Prozess gemacht. Er soll mehrere Frauen sexuell missbraucht haben.

17.03.2022 | Stand: 09:41 Uhr

Unter anderem soll sich der Sanitäter des Roten Kreuzes in Memmingen im Juli 2020 in einem Rettungswagen an einer jungen Frau vergangen haben. Die hilflose, stark betrunkene Frau will bemerkt haben, wie der Sanitäter sie während der Fahrt ins Memminger Klinikum mit zwei Fingern im Vaginalbereich penetrierte.

Die 23-Jährige erstattete Anzeige. Im November 2020 kam es daraufhin zu einer Razzia beim Roten Kreuz in Memmingen. Polizei und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft durchsuchten die BRK-Dienstelle und die Wohnung des Verdächtigen.

Weitere Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen BRK-Rettungssanitäter in Memmingen

In der Folge gaben zwei weitere Frauen an, von dem heute 45-jährigen Sanitäter missbraucht worden zu sein. Eine junge Kollegin soll er ebenfalls mit dem Finger im Intimbereich angefasst haben, eine andere Mitarbeiterin wirft ihm sexuelle Belästigung vor.

Das BRK stellte den Mann nach Bekanntgabe der Vorwürfe sofort frei. Der Mann bestreitet die Vorwürfe - auch vor dem Gericht in Memmingen.

Die Räume des Bayerischen Roten Kreuzes in Memmingen durchsuchte die Kriminalpolizei im November 2020. Bild: Matthias Becker

Für den Prozess vor dem Memminger Landgericht ab heute sind sechs Verhandlungstage vorgesehen. Am Donnerstag sollen ein Zeuge und ein Sachverständiger unter Ausschluss der Öffentlichkeit angehört werden. Mit einem Urteil ist vor Anfang April 2022 nicht zu rechnen.

Rotes Kreuz in Memmingen zuletzt immer wieder in den Nachrichten

Memmingen - ein Jahr nach der Gas-Explosion beim BRK Einsatz in Memmingen

Das BRK Unterallgäu war 2020 schon einmal in den Fokus der Kriminalpolizei gerückt. Ein damaliger Wachleiter des Bayerischen Roten Kreuzes hatte - wie sich später im Prozess herausstellte - Betäubungsmittel in 337 Fällen aus dem Bestand des Rettungsdienstes in Memmingen gestohlen. Der Familienvater war abhängig von Opiaten und Morphium. Das Amtsgericht Memmingen verurteilte ihn zu einer Strafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Vor gut einem Jahr ereignete sich im Februar 2021 dann eine Gasexplosion in der Dienststelle des Bayerischen Roten Kreuzes in der Donaustraße in Memmingen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt, eine Mitarbeiterin eines Reinigungsdienstes sehr schwer. Die Rettungswache wurde im Innenbereich stark beschädigt.

Damals gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr Memmingen, des Technischen Hilfswerks, Rettungsdienste, der Stadt Memmingen und der Polizei mit insgesamt 200 Personen.

