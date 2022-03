Sanitäter in Memmingen soll Frau im Rettungswagen vergewaltigt und zwei Kolleginnen missbraucht haben

Einem ehemaligen Rettungs-Sanitäter des BRK wird ab heute vor dem Landgericht Memmingen der Prozess gemacht. Er soll mehrere Frauen sexuell missbraucht haben.

17.03.2022 | Stand: 14:08 Uhr

Unter anderem soll sich der Sanitäter des Roten Kreuzes in Memmingen im Juli 2020 in einem Rettungswagen an einer jungen Frau vergangen haben. Die hilflose, stark betrunkene Frau will bemerkt haben, wie der Sanitäter sie während der Fahrt ins Memminger Klinikum mit zwei Fingern im Vaginalbereich penetrierte. Das gilt strafrechtlich als Vergewaltigung. Die 23-Jährige erstattete Anzeige.

Für den Prozess vor dem Memminger Landgericht ab heute sind sechs Verhandlungstage vorgesehen. Der schwerwiegendste Vorfall soll sich am 26.Juli 2020 ereignet haben. Wegen Verdacht auf eine Alkoholvergiftung sollte eine damals 23-Jährige ins Krankenhaus eingeliefert werden. Als der Angeklagte mit der Frau allein im Rettungswagen gewesen sei, habe er zwei Finger seiner behandschuhten Hand vollständig in ihre Vagina eingeführt – laut Staatsanwalt Andy Kögl für die Patientin „überraschend und schmerzhaft“. Zudem habe der Notfallsanitäter der Frau an die nackten Brüste gefasst. Die 23-Jährige erstattete am folgenden Tag Anzeige bei der Polizei. Im November 2020 kam es zu einer Razzia beim Bayerischen Roten Kreuz in Memmingen. Polizei und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft durchsuchten die BRK-Dienstelle und die Wohnung des Verdächtigen.

Die Räume des Bayerischen Roten Kreuzes in Memmingen durchsuchte die Kriminalpolizei im November 2020. Bild: Matthias Becker

Prozess vor dem Landgericht Memmingen: Angeklagter bestreitet Vorwürfe

In der Folge gaben zwei weitere Frauen an, von dem 45-jährigen Sanitäter missbraucht worden zu sein. So habe dieser einer Kollegin im Frühjahr 2017 bei einer gemeinsamen Materialkontrolle des Rettungswagens mit einem Finger in den Unterleib der Frau eingedrungen zu sein und sie „geiles Stück“ genannt haben. Im dritten Fall soll er sein Geschlechtsteil während zweier Materialkontrollen an den Po einer anderen Kollegin gedrückt haben.

Für den Staatsanwalt ist klar: Der Anklagte nutzte im ersten Fall die Hilflosigkeit der Patientin aus und in den anderen Fälle „Überraschungsmomente“. Das sei strafbar und als Vergewaltigung beziehungsweise sexuelle Belästigung zu werten. Womit dem Angeklagten bei einer Verurteilung eine Gefängnisstrafe von mindestens einem Jahr droht.

Ruhig verfolgt der Angeklagte in schwarzem Anzug den Prozessauftakt. Er bestritt alle Vorwürfe gegen ihn. Über einen seiner Anwälte ließ er erklären, dass er während der dreiminütigen Fahrt im Rettungswagen angeschnallt am Kopfende der Liege gesessen hätte. Die angetrunkene Frau habe fixiert auf dem Rücken auf der Rettungsliege gelegen. "Ich habe die Patientin während der Fahrt nicht berührt ", sagt der heute 45-Jährige.

Lesen Sie auch

Party in Kaufbeuren endete für junge Frau mit einem Albtraum Gerichtsprozess in Kaufbeuren

Auch die beiden anderen Situationen, in denen er Kolleginnen sexuell belästigt haben soll, bestreitet er. Mit der einen Kollegin hätte er seinerzeit gar keinen gemeinsamen Dienst gehabt. Im Fall des mutmaßlichen Bedrängens einer anderen Kollegin beim Bestücken eines Rettungswagens räumt er ein, es könnte in der Enge des Fahrzeuges zu einer Berührung gekommen sein - aber auf keinen Fall habe er einen errigierten Penis an ihr gerieben. Möglicherweise habe der Piepser an seinem Gürtel den Eindruck bei der Frau vermittelt.

Über zwei Stunden wurde am Donnerstag zunächst die damals 23-jährige Patientin aus der Krankenwagenfahrt vernommen – unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um ihre Intimsphäre zu schützen. Weitere Zeugen wurden unter Beteiligung zwei Sachverständiger bis in den Nachmittag hinein angehört. Die Verteidiger versuchten dabei unter anderem, die Glaubwürdigkeit der damals 23-Jährigen infrage zu stellen, um ihren Mandanten zu entlasten. Eine Zeugin - eine damalige Freundin der Frau - beschrieb sie so: "Sie brauchte immer viel Aufmerksamheit, aber so eine Tat würde sie nicht erfinden."

Der Prozess wird am Montag fortgesetzt. Mit einem Urteil wird Anfang April gerechnet.

Rotes Kreuz in Memmingen zuletzt immer wieder in den Nachrichten

Das BRK Unterallgäu war 2020 schon einmal in den Fokus der Kriminalpolizei gerückt. Ein damaliger Wachleiter des Bayerischen Roten Kreuzes hatte - wie sich später im Prozess herausstellte - Betäubungsmittel in 337 Fällen aus dem Bestand des Rettungsdienstes in Memmingen gestohlen. Der Familienvater war abhängig von Opiaten und Morphium. Das Amtsgericht Memmingen verurteilte ihn zu einer Strafe von zwei Jahren auf Bewährung.

Vor gut einem Jahr ereignete sich im Februar 2021 dann eine Gasexplosion in der Dienststelle des Bayerischen Roten Kreuzes in der Donaustraße in Memmingen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt, eine Mitarbeiterin eines Reinigungsdienstes sehr schwer. Die Rettungswache wurde im Innenbereich stark beschädigt.

Damals gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr Memmingen, des Technischen Hilfswerks, Rettungsdienste, der Stadt Memmingen und der Polizei mit insgesamt 200 Personen.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu laufend aktuell hier.