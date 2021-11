Royal Donuts hat in Memmingen eröffnet

Royal Donuts hat nun auch eine Filiale in Memmingen eröffnet.

15.11.2021 | Stand: 11:36 Uhr

Wo früher an der Kalchstraße in der Memminger Altstadt Kinderkleidung verkauft wurde, werden nun die süßen Teigkringel von Royal Donuts angeboten. Das Besondere an den Donuts ist, dass sie reich garniert und bunt verziert sind. Neben den Backwaren, die schon fertig in der Theke liegen, können sich Kunden auch ihre eigene Kreation zusammenstellen lassen.

Einige Wochen waren die Schaufenster des ehemaligen Kindermoden-Geschäfts blickdicht verklebt, während drinnen gearbeitet und die Eröffnung vorbereitet wurde. Passanten, die einen Blick erhaschen wollten, mussten sich bis zur Eröffnung am Freitag gedulden.

Viele Menschen kennen die Donuts dieser Kette von der Foto- und Social-Media-Plattform Instagram, wo das Unternehmen seine reich belegten Donuts präsentiert.

Memmingen ist nun die zweite Stadt im Allgäu, in der es eine Royal-Donuts-Filiale gibt. In Kempten war bereits im Februar 2021 eine eröffnet worden.