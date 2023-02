Die Filiale von Royal Donuts in Memmingen ist seit einiger Zeit geschlossen. Wie geht es weiter mit den süßen Kringeln in der Innenstadt?

02.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Was ist los bei Royal Donuts in Memmingen? Der Laden an der Kalchstraße 7 ist seit einiger Zeit geschlossen. An der Tür hängt seit Längerem ein Blatt, auf dem steht: „Betriebsferien“. Allerdings ohne Hinweis auf ein Datum, ab wann das Geschäft wieder geöffnet hat. Stattdessen steht dort: „In Kempten sind wir für euch da.“

Eine schriftliche Anfrage unserer Redaktion an die Betreiber aus Memmingen blieb bisher unbeantwortet. Ebenso eine schriftliche Anfrage an den Hauptsitz von Royal Donuts in Aachen. Auf der Homepage der Royal Donuts Sugar GmbH wird die Filiale in Memmingen nicht aufgeführt. Es wird lediglich auf die Filialen in Kempten, Biberach und Neu Ulm hingewiesen.

Seit wann hat Royal Donuts in Memmingen geöffnet?

Das Memminger Geschäft mit den süßen Backwaren hatte erst im November 2021 eröffnet. Im Mai 2022 sagten die beiden Betreiber auf Frage unserer Redaktion, dass es zwischendurch schon Stunden gebe, in denen nicht viel los sei. Doch abends sei die Theke stets leergekauft.

In Kaufbeuren hat die Royal-Donuts-Filiale zum 31. Dezember geschlossen – nach nur knapp neun Monaten Betrieb. Im März 2022 war sie erst eröffnet worden. Zu den Gründen hatten sich die Betreiber dort nicht geäußert.

Auch wenn das Geschäft in Memmingen derzeit geschlossen ist, scheinen die königlichen Teigkringel noch nicht aus der Stadt verschwunden zu sein. Über einen Online-Lieferservice kann abends bei Royal Donuts Memmingen bestellt werden. Als Bestellfenster ist die Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr angegeben.