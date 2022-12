Not auf der Kinderstation - Chefarzt bittet Eltern um Hilfe

Viele Kinder sind krank, teils treffen sie Infektionen härter als sonst. Im Klinikum Memmingen heißt das: langes Warten, volle Zimmer, überlastetes Personal.

02.12.2022 | Stand: 18:48 Uhr

Leidende Kinder, verzweifelte Eltern, überlastete Pflegekräfte und Ärzte: Die Kinderstation im Klinikum Memmingen ist derzeit voll, teilweise überbelegt. Der Grund sind Erkältungsviren. Die „Flut an Patienten ist kaum noch zu beherrschen“, sagt Kinderklinik-Chefarzt Prof. Dr. David Frommhold. Auch die Kinder-Notaufnahme sei überlastet. Doch nicht jeder Patient sei ein Notfall.

Kinder häufiger und schwerer krank als früher

RS-Virus und andere Infektionskrankheiten: „Zahlreiche Eltern stellen gerade fest, dass ihre Kinder viel häufiger und auch schwerer krank sind als früher.“ Corona habe auch etwas damit zu tun: „Weil aufgrund der Pandemie das Immunsystem vieler Kinder durch strenge Hygienemaßnahmen kaum trainiert wurde, treffen nun altbekannte Erkältungsviren der kalten Jahreszeit, beispielsweise das RS-Virus, bei Kindern auf ein geschwächtes Immunsystem“, sagt Frommhold. RS-Virus steht für Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV). Es befällt die oberen und unteren Atemwege. Bei älteren Kindern verlaufe die Erkrankung oft milde bis symptomlos. Bei Kleinkindern könnten Symptome wie bei einer Grippe auftreten: Fieber, Abgeschlagenheit, Schnupfen, Husten. Noch stärker könne es bei Säuglingen sein: Oft müssten sie im Krankenhaus unter anderem mit Sauerstoff behandelt werden. Viele müssten sieben bis zehn Tage in der Klinik bleiben. „Dass jetzt nach diesen langen Lockdown-Phasen eine solch gewaltige Infektwelle durchs Land rollt und die Kinderkliniken wahrlich überrollt, war so nicht vorhersehbar.“ Auch wegen des warmen Herbstes gibt es diese Probleme: Viele Kinder werden erst jetzt bei kälteren Temperaturen krank. Früher hätten sich die Fälle auf eine längere Zeit verteilt.

Stationen voll oder überbelegt

Lange Wartezeiten: „Die Stationen sind voll oder überbelegt, in der Notaufnahme sind so viele Patienten, dass sich die Wartezeiten immens verlängern“, sagt Chefarzt Frommhold. Dass es zu wenig Pflegepersonal gibt, erschwere die Situation. Zu Stoßzeiten könne es deshalb vorkommen, dass nicht alle Patienten aufgenommen werden können und an andere Kliniken verwiesen werden. „Ich kann sehr gut verstehen, dass sich Eltern gerade in der jetzigen Zeit Sorgen um ihr krankes Kind machen, aber es gehört zur Entwicklung des Immunsystems, dass es sich mit verschiedenen Krankheitserregern auseinandersetzt.“ Kinderkliniken in Bayern laufen voll - So will Holetschek das Problem angehen

Nicht alle Fälle gehören in die Notaufnahme

Die Notaufnahme: Die Notaufnahme der Kinderklinik habe die Aufgabe, „schwerstkranke Patienten zur stationären Behandlung aufzunehmen“. Dort würden also Kinder untersucht und behandelt, die aus Sicht der Eltern „als stationär behandlungspflichtig“ eingeschätzt werden. „Wir beobachten seit Wochen eine übermäßige Inanspruchnahme der Kindernotaufnahme mit Überlastung der Kinderklinik. Kommen Eltern mit ihren kranken Kindern, ohne zu überlegen, zu jeder Tages- und Nachtzeit in unsere Klinik, sind wir schnell überlastet und nicht mehr in der Lage, alle Patienten angemessen zu behandeln.“ Das gefährde unnötig Menschenleben. Die RSV-Welle rollt: Wie dramatisch ist die Lage in den Kinderkliniken in der Region?

Infektwelle: Wann mit dem Kind wohin?

Eltern können helfen, die Situation in der Kinder-Notaufnahme zu entzerren, wenn sie einige Dinge beachten, sagt Prof. Dr. David Frommhold.