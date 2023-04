Rückkehr an den Hühnerberg in Memmingen: Lubor Pokovic wird wieder ein Indianer

Der ECDC Memmingen kann den nächsten Neuzugang für die kommende Eishockey-Spielzeit vermelden. Der ist in der Maustadt kein Unbekannter.

13.04.2023 | Stand: 19:02 Uhr

Der ECDC Memmingen kann den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden. Vom Zweitligisten aus Bayreuth kehrt mit Lubor Pokovic ein erfahrener Defensiv-Verteidiger in die Maustadt zurück. Der 31-Jährige lief laut Mitteilung des ECDC bereits von 2017 bis 2020 sehr erfolgreich für die Indians auf und wird nun erneut an den Hühnerberg wechseln.

Lubor Pokovic hat für die kommende Saison unterschrieben

Nach drei Jahren in Bayreuth (DEL2) ist also Lubor Pokovic wieder zurück in Memmingen und hat beim ECDC einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. Bei den Tigers in Franken absolvierte der robuste und kampfstarke Abwehrspieler rund 140 Zweitliga-Partien, nun geht es wieder zurück ins Allgäu.

Anfangs noch mit dem Status des Kontingentspielers wechselte der in Bremerhaven geborene Defensivspezialist kurz nach dem Saisonstart 2017 an den Memminger Hühnerberg.

Von Beginn an hinterließ der 1,90 Meter große Verteidiger einen positiven Eindruck bei den rot-weißen Anhängern und avancierte in seinen insgesamt drei Jahren in der Maustadt schnell zu einem der Publikumslieblinge. Nicht nur seine kompromisslose Abwehrarbeit, sondern auch einige wichtige Treffer im Trikot der Indians machten ihn zu einer prägenden Figur in den ersten Oberliga-Jahren des ECDC.

Warum der Kontakt nach Memmingen nie abriss

2020, mittlerweile mit einem deutschen Pass ausgestattet, kam für Pokovic, der auch rund 300 Spiele in der höchsten slowakischen Spielklasse vorweisen kann, der folgerichtige Wechsel in die zweite Liga. Der Kontakt nach Memmingen riss allerdings nie wirklich ab, sodass es nun zum Memminger Comeback für den Mann mit der Trikotnummer 24 kommt, heißt es weiter.

Das sagt der sportliche Leiter Sven Müller zum Neuzugang

Sven Müller, der sportliche Leiter, zum Neuzugang: „Lubor war bereits vor einigen Jahren ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und soll das auch in der kommenden Saison wieder werden. Seine große Bedeutung kann man nicht an Scorerpunkten messen, er ist ein Spieler, der sich für sein Team und den Erfolg aufopfert und es dem Gegner so schwer wie möglich macht. Wir freuen uns sehr, dass er nach drei Jahren in Bayreuth wieder an den Hühnerberg zurückkehrt“.