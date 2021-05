Rund 100 Teilnehmer ziehen bei Antifaschisitischer Demo durch Memmingen

Zum 76. Jahrestag der Kapitulation der deutschen Wehrmacht und dem Ende des zweiten Weltkrieges hat die "Autonome Bande Memmingen" vom Bündnis "LIA - Links im Allgäu" am Samstag zu einer antifaschistischen Demonstration aufgerufen. Nach Gedenkansprachen zogen die rund 100 Teilnehmer in einem durch die Memminger Altstadt. Dabei hielten sich die Demonstranten an die Corona-Auflagen.