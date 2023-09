Russlanddeutsche: "Wir sind Deutsche, waren immer Deutsche"

Die „Wochen der Vielfalt“ bringen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in Memmingen zusammen. Bei Tee und Kuchen teilen Russlanddeutsche ihre Geschichte.

Zehn Frauen sitzen an einem Tisch im Gemeinderaum der Memminger Versöhnungskirche. Auf dem Tisch stehen Kaffee, Tee und Zwetschgendatschi. Deutsche und russische Gesprächsfetzen sind zu hören. Während sie die Teekanne und Kuchengabeln über den Tisch reichen sprechen die Frauen über ihre Kinder, kleinere und größere gesundheitliche Beschwerden und das Wetter. Die russlanddeutschen Frauen treffen sich jeden Monat seit fast 20 Jahren. Zu den "Wochen der Vielfalt" besuchen wir eines der Treffen.

Russlanddeutsche Frauen treffen sich in Memmingen seit fast 20 Jahren

Die Frauen kommen aus Kasachstan, Russland, der Ukraine oder Tschetschenien. Wieso sie damals nach Deutschland gekommen sind? „Na wir sind Deutsche, waren immer Deutsche“, sagt eine der Frauen ganz selbstverständlich und beginnt zu erzählen.

Vor 250 Jahren wanderten einige Deutsche nach Russland aus, weil sie nach dem Siebenjährigen Krieg in Armut lebten und hungerten. Katharina die Große versprach ihnen Land und weitgehende Unabhängigkeit. Die russische Zarin wollte so die unbewohnten Regionen Russlands erschließen und hoffte, durch das Bevölkerungswachstum ihre Macht zu steigern. Die Deutschen siedelten im Bereich der Wolga und am Schwarzen Meer und konnten sich als Landwirte ein gutes Leben aufbauen.

Im Ersten Weltkrieg wurden Russland und Deutschland zu Feinden

Zumindest solange, bis im Ersten Weltkrieg Russland und Deutschland zu Feinden wurden. Die Russen verdächtigten die in ihrem Land lebenden Deutschen, mit Deutschland zu kollabieren, viele mussten fliehen oder wurden in den Osten Russlands zwangsumgesiedelt.

Unter Stalin wurden die Deutschen ebenfalls unterdrückt und viele in Arbeitslager deportiert. Deutsch zu sprechen, war verboten. „Meine Oma hat beim Kartoffelschälen heimlich die Bibel auf Deutsch gelesen“, erinnert sich eine der Frauen an der Kaffeetafel.

Als die Nazis im Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion angriffen, wurde es noch schlimmer, sagt sie. „Wir durften nicht mal zu einem Markt im nächsten Ort, zehn Kilometer entfernten, gehen. Der Kommandant hätte uns dann sofort aufgeschrieben. Die Strafe war ein ganzes Monatsgehalt.“

Eine andere erinnert sich: „In der Schule haben sie mich getriezt und als Hitler-Faschist beschimpft.“ Das alles führte dazu, dass die meisten Russlanddeutschen sich in der Sowjetunion nicht mehr heimisch fühlten und zurück nach Deutschland wollten.

Für die Deutschen waren die Russlanddeutschen Russen und keine Deutschen

„Doch hier war es für sie auch nicht einfach“, erzählt Emma Hermann. Sie engagiert sich seit 1989 ehrenamtlich für die Russlanddeutschen in Memmingen. „Für die hiesige Bevölkerung waren diese Menschen, deren Eltern und Großeltern schon in Russland gelebt hatten und die nur Russisch sprachen, Russen und keine Deutschen“, beschreibt Emma Hermann die Haltung in den 90ern. Die regelmäßigen Treffen und der Erfahrungsaustausch erleichterten den Frauen das Ankommen und verband sie zu einer Gruppe, die bis heute besteht.